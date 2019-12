Dzielnicowy pomógł potrzebującemu Data publikacji 19.12.2019 Powrót Generuj PDF Drukuj W okresie zimowym musimy wzajemnie się o siebie troszczyć. Naszej troski i uwagi potrzebują osoby starsze, samotne i bezdomne oraz te, które los szczególnie doświadczył. Dzielnicowy z Ostrowa Wielkopolskiego mł. asp. Bartłomiej Kolenda pomógł mężczyźnie, u którego w gospodarstwie domowym brakowało podstawowych rzeczy takich jak prąd i woda.

Okazało się, że w mieszkaniu samotnego mężczyzny brakuje podstawowych rzeczy takich jak prąd i woda. Instalacja pieca podłączonego do komina była nieszczelna, często dochodziło do zadymienia całego mieszkania. Dzielnicowy mł. asp. Bartłomiej Kolenda zainteresował się losem 59-letniego mężczyzny. Wspólnie z pracownikami Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej postanowił pomóc. W mieszkaniu mężczyzny zainstalowano urządzenia sanitarne, wymienione zostały też drzwi wejściowe oraz został podłączony piec. Całość instalacji została sprawdzona przez kominiarza.

Policjanci od jesieni przypominają o osobach, dla których ten czas jest szczególnie trudny do przetrwania. Apelujemy o zwracanie szczególnej uwagi na bezdomnych, samotnych i tych, którzy bez naszej pomocy mogą nie przetrwać tego trudnego okresu jakim jest zima. Ważne jest, aby nie przechodzić obojętnie obok osób, których warunki bytowe mogą zagrażać ich życiu czy zdrowiu. W każdej sytuacji należy się zainteresować losem takiej osoby, wykonać telefon do instytucji, które udzielają pomocy i wsparcia potrzebującym lub powiadomić odpowiednie służby. Pamiętajmy o numerze 112, gdzie zgłosić można każdą taką sytuację, aby służby mogły odpowiednio szybko zareagować.

Dzielnicowy to policjant, którego celem jest bezpośrednia pomoc mieszkańcom. Potwierdził to mł. asp. Bartłomiej Kolenda z ostrowskiej komendy. Jak sam mówi pomoc innym to duża odpowiedzialność, ale także wielka satysfakcja.

(KWP w Poznaniu/ mw)