Policjant z Wodzisławia wsparł fundację pomagającą wdowom i sierotom po poległych policjantach Data publikacji 19.12.2019 Powrót Generuj PDF Drukuj Mł. asp. Patryk Błasik na co dzień pracuje w wydziale prewencji wodzisławskiej komendy i zajmuje się profilaktyką. Jego pasją jest boks. Kiedy zakończył swoją karierę na ringu, postanowił zarazić sportem młodych ludzi i co najważniejsze, robi to z powodzeniem od lat. Policjant przeglądając fanpage znanego polskiego boksera Adama Kownackiego, wpadł na pomysł jak wspomóc fundację, która otacza pomocą materialną wdowy i dzieci osierocone przez policjantów.

Kiedy Patryk zakończył swoją karierę na ringu, postanowił zarazić sportem młodych ludzi. Dlatego założył klub Odra Boxing Wodzisław Śląski, w którym również jest trenerem. Policjant jest także pomysłodawcą i organizatorem Gali Boxing Day, ale na co dzień przede wszystkim służy społeczeństwu. Jako profilaktyk pracuje także z dziećmi i młodzieżą. Podczas spotkań namawia młode pokolenia do aktywnego uprawiania sportu, tak by stał się on alternatywą dla niebezpiecznych używek takich jak alkohol, dopalacze czy narkotyki.

Pomysł pomocy Fundacji Pomocy Wdowom i Sierotom po Poległych Policjantach pojawił się w jego głowie, gdy przeglądał fanpage polskiego boksera Adama Kownackiego. Czytając jeden z postów zobaczył, że znany także pod pseudonimem Babyface pięściarz ma kilka przedmiotów, które chciałby przeznaczyć na cele charytatywne. Aby otrzymać jeden z gadżetów, trzeba było opisać swoją historię i przedstawić pomysł na jego szczytne przeznaczenie. Policjant skontaktował się z bokserem, opowiedział mu o sobie i o swoim pomyśle. Po kilku tygodniach Patryk otrzymał przesyłkę ze Stanów Zjednoczonych z koszulką pięściarza i jego autografem.

Następnie mundurowy skontaktował się z fundacją i opowiedział o historii z Kownackim oraz pomyśle, jaki zrodził się w jego głowie. Przedstawiciele instytucji bardzo się ucieszyli i podziękowali policjantowi za wsparcie. Tym sposobem koszulka, którą otrzymał Patryk od Adama Kownackiego będzie przedmiotem licytacji podczas najbliższego Charytatywnego Balu Oficerskiego Policji.

(KWP w Katowicach / mw)