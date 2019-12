Nowe radiowozy i nowoczesna hybrydowa łódź trafiły do zachodniopomorskich policjantów Data publikacji 19.12.2019 Powrót Generuj PDF Drukuj Garnizon zachodniopomorskiej Policji ma kolejny nowy sprzęt. Są to: patrolowa łódź i dziewiętnaście nowych radiowozów, które niebawem zostaną przekazane do komend. Pojazdy m-ki Toyota Land Criuser, SUVy Kia Sportage, pick-up Isuzu D-max oraz Hyundaie i 30 z automatyczną i manualną skrzynią biegów, zostały zakupione w ramach: programu Interreg VA pn. Monitoring akwenów wodnych na terenie Pomorza Zachodniego i Meklemburgii Pomorza Przedniego”, budżetu Policji oraz „Programu Modernizacji Policji ... w latach 2017 -220” w systemie 50% / 50%.

Dzisiaj jednostki organizacyjne zachodniopomorskiej Policji otrzymają osiemnaście nowoczesnych radiowozów sfinansowanych lub współfinansowanych ze środków „Programu Modernizacji Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Ochrony Państwa w latach 2017 – 2020”. Pojazdy będą użytkowane przez policjantów na terenie całego województwa zachodniopomorskiego. Otrzymają je Wydziały Prewencji i Ruchu Drogowego Komendy Wojewódzkiej Policji w Szczecinie, Komendy Powiatowe Policji w Białogardzie, Sławnie, Świdwinie, Wałczu, Łobzie, Myśliborzu, Stargardzie i Koszalinie oraz Komenda Miejska Policji w Szczecinie, do której trafi, aż sześć pojazdów.

Jednostkowy koszt pojazdu wraz z wyposażeniem to kwota od ok. osiemdziesięciu pięciu tysięcy złotych Hyundaia i30 do prawie dwustu tysięcy złotych w przypadku Toyoty Land Cruiser.

W trakcie oficjalnego przekazana Komendant Wojewódzki Policji w Szczecinie podziękował władzom samorządowym miasta Szczecin oraz powiatów stargardzkiego, łobeskiego i myśliborskiego za wzorcową współpracę na rzecz bezpieczeństwa w regionie i dofinansowanie zakupu radiowozów dla jednostek Policji na ich terenie.

Komenda Wojewódzka Policji w Szczecinie jest pomysłodawcą i liderem projektu pod nazwą „Monitoring akwenów wodnych na terenie Pomorza Zachodniego i Meklemburgii Pomorza Przedniego”, który ma na celu poprawę ochrony zasobów środowiska naturalnego w delcie Odry i Zalewu Szczecińskiego. To kolejny duży projekt, realizowany w ramach Programu Współpracy INTERREG VA Meklemburgia-Pomorze Przednie/ Brandenburgia/Polska. W ramach projektu została zakupiona nowoczesna łódź patrolowa, wyposażona w nawigację, sonary i radar oraz pojazd terenowy marki Isuzu D-max wraz z przyczepą podłodziową. Ten nowoczesny sprzęt o wartości pięćset czterdziestu trzech i pół tysiąca złotych otrzymuje Komenda Miejska Policji w Szczecinie.

Dzięki pomiarom i dokumentacji miejsc zdarzeń na akwenach wodnych z wykorzystaniem technik teledetekcyjnych i fotogrametrycznych, zwiększy się skuteczność działań monitoringowych i wykrywalność przestępstw przeciwko środowisku.

Partnerami projektu są Policja Kraju Związkowego Meklemburgii Pomorza Przedniego oraz Akademia Morska w Szczecinie.

(KWP w Szczecinie / mw)