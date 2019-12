Dojedźmy bezpiecznie na święta! Data publikacji 20.12.2019 Powrót Generuj PDF Drukuj Przed nami Święta Bożego Narodzenia. To czas, kiedy spotykamy się w rodzinnym gronie, aby podzielić się opłatkiem i przeżyć ten czas z najbliższymi osobami. Wiąże się to często z wyjazdami, podczas których musimy pokonać nawet setki kilometrów. W bezpiecznym dotarciu do celu pomogą lubuscy policjanci.

Świąteczne przygotowania idą pełną parą. Wielu z nas chcąc, aby były one jeszcze bardziej magiczne, dwoi się i troi żeby wszystko było „zapięte na ostatni guzik”. Zdarza się niestety, że w tym szybkim tempie przygotowań zapominamy o bezpieczeństwie. W tym wyjątkowym czasie powinniśmy pamiętać o podstawowych zasadach, dzięki którym nam i naszym bliskim nic złego się nie stanie.

Wielu z nas, aby przełamać się opłatkiem z rodziną pokona setki kilometrów. Powinniśmy do tej podróży odpowiednio się przygotować. Przede wszystkim zadbajmy o stan techniczny naszego pojazdu. Zimowe opony, płyn do spryskiwaczy, odszronione szyby, trasy alternatywne, stan psychofizyczny kierujących, a zwłaszcza przestrzeganie przepisów drogowych będzie kluczowe w bezpiecznym dotarciu do celu. O los podróżnych troszczyć się będą lubuscy policjanci, którzy prowadzić będą wzmożone działania ukierunkowane właśnie na zapewnienie bezpieczeństwa w okresie świątecznym. Mundurowi będą widoczni nie tylko na głównych ciągach komunikacyjnych, ale i na drogach powiatowych i gminnych. Kierujący musza zatem spodziewać się częstszych kontroli stanu trzeźwości i prędkości z jaką się przemieszczają. Policjanci nie będą mieli taryfy ulgowej dla drogowych piratów. Z kolei przepisowo jadący kierowcy nie mają się czego obawiać i mogą liczyć na pomoc funkcjonariuszy, którzy gotowi są do cennych porad i wskazówek. Niech na drogach nad emocjami i bezmyślnością górę weźmie zdrowy rozsądek, przewidywalność i kultura, która na pewno przełoży się na komfort z jazdy.

Wesołych i bezpiecznych Świąt Bożego Narodzenia!

Zdarzenia drogowe podczas działań „Boże Narodzenie” w minionych latach:

Terminy działania Wypadki Zabici Ranni Kolizje 24-28.12.2014 4 2 5 81 24-27.12.2015 2 0 2 68 23-26.12.2016 9 1 10 119 22-26.12.2017 10 0 14 162 21-26.12.2018 12 3 11 151

Opracował: sierż. szt. Mateusz Sławek

foto: podkom. Marzena Śpiewak

Zespół Prasowy KWP w Gorzowie Wlkp.