Odpowiedzą za udostępnianie i posiadanie znacznych ilości narkotyków Data publikacji 20.12.2019 Policjanci z Wydziału do Walki z Przestępczością Pseudokibiców KWP w Łodzi zatrzymali dwóch mężczyzn podejrzanych o przestępstwa narkotykowe. Obaj związani są ze środowiskiem pseudokibiców jednej z łódzkich drużyn. Funkcjonariusze zabezpieczyli łącznie ponad 1,2 kilograma środków odurzających.

Od pewnego czasu funkcjonariusze monitorowali środowisko pseudokibiców pod kątem obrotu środkami odurzającymi. Z ich informacji wynikało, że mogą poruszać się po Łodzi volkswagenem golfem. 17 grudnia 2019 roku kilka minut przed północą na ulicy 6-go Sierpnia policjanci zauważyli wytypowany pojazd. Wydali sygnał do zatrzymania się. Kiedy samochód stanął od strony pasażera wybiegł mężczyzna i zaczął uciekać. Policjanci ruszyli w pościg za podejrzewanym, który w trakcie ucieczki dwukrotnie wyrzucił jakieś pakunki. Mężczyzna został zatrzymany i obezwładniony. Okazało si, że w porzuconych torbach było ponad 230 gramów narkotyków. Kierowca vw został od razu zatrzymany i nie stawiał oporu. Funkcjonariusze przeszukali kilka lokali należących do podejrzewanych, wśród nich był również pokój hotelowy. Łącznie zabezpieczyli ponad 1200 gramów środków odurzających, wśród których była marihuana, amfetamina i inne środki odurzające. W rękach stróżów prawa znalazł się 26-latek i jego o 3 lata starszy kompan. Młodszy z mężczyzn nie miał dotychczas konfliktu z prawem, starszy odpowiadał za przestępstwa przeciwko działalności instytucji państwowych. Starszy odpowie za posiadanie znacznych ilości środków odurzających a jego kolega dodatkowo za ich dystrybucję. Grozi im kara odpowiednio do 12 i do 10 lat pozbawienia wolności. Prokurator wystąpi do sądu z wnioskami o tymczasowe aresztowanie podejrzanych.