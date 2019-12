Policyjne prezenty trafiły do Domu Małego Dziecka Data publikacji 19.12.2019 Powrót Generuj PDF Drukuj I Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Łodzi insp. Tomasz Olczyk, insp. Paweł Karolak Komendant Miejski w Łodzi a także przewodniczący NSZZ Policjantów Województwa Łódzkiego nadkom. Krzysztof Balcer pojawili się w Domu Małego Dziecka w Łodzi przy ulicy Drużynowej. Przekazali paczki wypełnione po brzegi zabawkami, kosmetykami pielęgnacyjnymi, artykułami spożywczymi i odzieżą. Świąteczną akcję na rzecz podopiecznych placówki zorganizowali funkcjonariusze i pracownicy Komendy Wojewódzkiej Policji w Łodzi. Do przedsięwzięcia przyłączyły się również jednostki Policji z garnizonu łódzkiego.

Podczas trwającej blisko dwa tygodnie zbiórki pojemniki zapełniły się przede wszystkim artykułami potrzebnymi do pielęgnacji maluchów. W paczkach znalazły się również zabawki oraz słodycze. Dodatkowo, z indywidualnych zbiórek przeprowadzonych przez funkcjonariuszy i pracowników z łódzkiego garnizonu Policji, zakupione zostały sprzęty, które zastąpiły stare i wysłużone urządzenia - pralka, lodówka, kuchenka mikrofalowa, nawilżacze powietrza i suszarki do włosów. Do placówki trafiły również nowe suszarki do ubrań.

Część zebranych podczas akcji artykułów pochodzi ze zbiórki zorganizowanej podczas charytatywnego biegu pod nazwą „Zostań Niebieskim Mikołajem”. Jej organizatorem była Komenda Wojewódzka Policji w Łodzi przy współudziale NSZZ Policjantów w Łodzi. Impreza odbyła się w 14 grudnia 2019r. w Lesie Łagiewnickim w Łodzi. W ramach imprezy odbyły się dwa biegi na dystansie 2,5 km i 5 km, w których udział wzięło 350 osób.

Do oficjalnego przekazania artykułów zebranych podczas akcji doszło 19 grudnia przez I Zastępcę Komendanta Wojewódzkiego Policji w Łodzi insp. Tomasza Olczyka. Towarzyszyli mu Komendant Miejski Policji w Łodzi insp. Paweł Karolak oraz przewodniczący NSZZP nadkom. Krzysztof Balcer. Wszystkie dary zostały dostarczone bezpośrednio do placówki przy ulicy Drużynowej w Łodzi. Aby tego dokonać potrzebne było aż kilka samochodów.

Dziękujemy wszystkim darczyńcom, którzy oddali swój kawałek serca i podarowali święta także tym potrzebującym. To nie ostatnia taka akcja. Liczymy na Was w nowym, 2020 roku.