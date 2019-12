Policjanci przygotowali prezenty świąteczne dla dzieci z domu dziecka Data publikacji 20.12.2019 Powrót Generuj PDF Drukuj Policjanci z Tucholi wręczyli zebrane bożonarodzeniowe prezenty dzieciom z Domu Dziecka w Żalnie. Do przygotowanego przez policjantów przedsięwzięcia dołączyła również spora grupa darczyńców. Uśmiech na twarzach maluchów świadczył o tym, że były to prezenty, jakie chciały otrzymać pod choinkę.

To właśnie z inicjatywy st. sierż. Iwony Spychały mogły się spełnić niektóre marzenia maluchów z Domu Dziecka w Żalnie. Tucholska policjantka wraz z kolegami z zespołu ruchu drogowego w czasie wolnym od służby przygotowywała zbiórkę świątecznych upominków. W całą akcję, która rozpoczęła się dokładnie miesiąc temu, włączyli się również policjanci i pracownicy miejscowej komendy. Każdego dnia worek z prezentami robił się coraz większy i większy. Ostatecznie zebrane podarki z ledwością zmieściły się do trzech radiowozów. Do przygotowanego przez policjantów przedsięwzięcia dołączyła również spora grupa darczyńców.

W środę, 18.12.2019 r., zebrane zabawki, gry, odzież, pomoce szkolne, wyposażenie pokojów, słodycze oraz artykuły spożywcze i sportowe wreszcie trafiły w ręce dzieci. Przygotowane paczki rozradowanym maluchom wręczali miejscowi policjanci w towarzystwie pozostałych sponsorów. Słowom uznania przekazanym przez Panią Dyrektor Domu Dziecka w Żalnie dla wszystkich darczyńców nie było końca.

Bezcenny uśmiech, który zagościł na twarzach dzieci powoduje niezmierną radość z niesienia pomocy innym.

(KWP w Bydgoszczy/js)