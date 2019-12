Funkcjonariusze rozbili grupę przestępczą handlującą papierosami bez akcyzy Data publikacji 20.12.2019 Powrót Generuj PDF Drukuj Policjanci z Wydziału do walki z Przestępczością Gospodarczą Komendy Wojewódzkiej Policji w Rzeszowie wraz z funkcjonariuszami Bieszczadzkiego Oddziału Straży Granicznej w Przemyślu, zatrzymali pięć osób, które skupowały, magazynowały i wprowadzały na teren kraju wyroby tytoniowe bez polskich znaków akcyzy. Uszczuplenie Skarbu Państwa z tytułu cła, akcyzy oraz podatku VAT, opiewa na ponad 5,5 miliona złotych.

To już kolejne uderzenie w przestępczy proceder związany z wprowadzaniem do obrotu papierosów różnych marek, bez polskich znaków akcyzy skarbowej. Policjanci z Wydziału do walki z Przestępczością Gospodarczą KWP w Rzeszowie, wspólnie z funkcjonariuszami Bieszczadzkiego Oddziału Straży Granicznej w Przemyślu, zatrzymali pięć osób w wieku od 35 do 53 lat, podejrzanych o popełnianie przestępstw skarbowych.

Funkcjonariusze zajmujący się tą sprawą wytypowali dziewięć adresów, znajdujących się na terenie naszego kraju, gdzie mogły być przechowywane nielegalne papierosy. W proceder zamieszani są mieszkańcy województw - podkarpackiego, lubelskiego i śląskiego. Polegał on na skupowaniu, magazynowaniu i wprowadzaniu na teren naszego kraju wyrobów tytoniowych bez polskich znaków skarbowych akcyzy. Przestępcy wprowadzili do obrotu łącznie 4.681.000 sztuk nielegalnych papierosów. Podczas przeszukań policjanci zabezpieczyli 3538 paczek papierosów różnych marek, blisko 9 tysięcy złotych oraz wartą 70 tysięcy złotych kię sportage. Uszczuplenie należności Skarbu Państwa z tytułu cła, akcyzy oraz podatku VAT, wyniosło ponad 5,5 miliona złotych.

Podejrzani zostali doprowadzeni do Prokuratury Okręgowej w Przemyślu, gdzie usłyszeli zarzuty. 41-latek z powiatu łańcuckiego i 46-letni mieszkaniec województwa śląskiego usłyszeli zarzut kierowania zorganizowaną grupą przestępczą. Wobec starszego prokurator zastosował policyjny dozór, poręczenie majątkowe w kwocie 10 tysięcy złotych oraz zakaz opuszczania kraju. Natomiast młodszy trafił do aresztu na trzy miesiące.

Tymczasowo aresztowani zostali także 35-letni obywatel Ukrainy, 47-letni mieszkaniec powiatu przemyskiego i 53-latek z województwa śląskiego. Wszyscy usłyszeli zarzut udziału w zorganizowanej grupie przestępczej.