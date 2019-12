"Bezpieczeństwo - nasza sprawa!" - filmowy spot bielskiej drogówki Data publikacji 20.12.2019 Powrót Generuj PDF Drukuj Wypadki drogowe zdarzają się w ułamku sekundy, ale ich konsekwencje mogą trwać o wiele dłużej, nierzadko do końca życia, zarówno ofiar, jak i sprawców. Wypadek niesie ogromne straty moralne dla jego uczestników i ich rodzin. To także obciążenie psychiczne i stres dla służb zaangażowanych w likwidacje skutków tych zdarzeń. Zachęcamy do obejrzenia i udostępniania filmu przygotowanego przez bielską drogówkę i jedno z bielskich studiów filmowych.

„Tragiczny wypadek… Śmiertelne potrącenie pieszego… Trwa walka o życie kierowcy…” to tylko niektóre nagłówki artykułów pojawiających się w mediach każdego dnia. Wypadki w zdecydowanej większości przypadków są efektem błędu, nieodpowiedzialności, czy brawury człowieka. Od lat za główne przyczyny wypadków uznaje się nadmierną prędkość, nieustąpienie pierwszeństwa, jazdę pod wpływem alkoholu lub niewłaściwe zachowanie w stosunku do pieszych i pieszych wobec kierujących. To tylko niektóre z powodów osobistych tragedii setek ludzi.

Do zwalczania zjawiska jednej z najczęstszych przyczyn wypadków drogowych - nadmiernego przekraczania prędkości - w tym roku w każdej z komend powołano specjalne grupy SPEED. Każdego dnia na śląskie drogi wyjeżdżają 24 załogi dysponujące specjalistycznym sprzętem i szybkimi radiowozami, których głównym zadaniem jest dyscyplinowanie i eliminowanie z ruchu kierowców przekraczających prędkość.

Mimo prowadzonych wielu kampanii i działań edukacyjnych poświęconych bezpieczeństwu, na drogach nadal dochodzi do zdecydowanie za dużej liczby wypadków drogowych. Policjanci bielskiej drogówki i jedno z miejscowych studiów filmowych przygotowali film „Bezpieczeństwo - nasza sprawa!”, pokazujący ogrom ludzkich tragedii, dziejących się na drogach każdego dnia.

Zachęcamy do obejrzenia i udostępniania spotu.

Pamiętaj:

Masz wpływ na bezpieczeństwo! Nie zostawiaj życia na drodze!

Poziom bezpieczeństwa na drogach zależy od zachowania każdego uczestnika ruchu.

Suma bezpieczeństwa w ruchu drogowym, to suma bezpiecznych zachowań wszystkich jego uczestników.

Przestrzegajmy obowiązujących przepisów i kierujmy się rozsądkiem.

Pamiętajmy, że na drodze wszyscy jesteśmy równi i mamy takie same prawa i obowiązki, bez względu na to, czy jesteśmy pieszymi, rowerzystami czy kierującymi pojazdami.

Bądźmy wobec siebie partnerami i szanujmy się wzajemnie.

To nasza wspólna droga i wspólny cel - cało i zdrowo dotrzeć na miejsce.

Pragniemy złożyć serdeczne podziękowania wszystkim, którzy przyczynili się do powstania filmu i bez których spot ten by nie powstał.

(KWP w Katowicach/js)

