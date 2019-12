Podejrzany o popełnienie wielu oszustw w rękach katowickich policjantów Data publikacji 20.12.2019 Powrót Generuj PDF Drukuj Kryminalni z Komisariatu Policji III w Katowicach zatrzymali mężczyznę podejrzanego o szereg oszustw na szkodę firm sprzedających materiały budowlane. Wartość wyłudzonego mienia oszacowano na ponad 150 tys. zł. Na czas trwającego postępowania wobec podejrzanego zastosowano policyjny dozór oraz zabezpieczenie majątkowe. Grozi mu do 8 lat więzienia.

Policjanci z wydziału kryminalnego komisariatu III w Katowicach zatrzymali 30-letniego mężczyznę podejrzanego o szereg oszustw na szkodę firm handlujących materiałami budowlanymi. W toku dochodzenia prowadzonego pod nadzorem Prokuratury Rejonowej Katowice-Zachód, kryminalni z katowickiej „trójki” ustalili, że mężczyzna od maja do października tego roku składał oferty zakupu materiałów budowlanych u różnych firm na terenie województwa śląskiego. Po zawarciu transakcji, podejrzany miał pokazywać fałszywe dowody zapłaty, po czym znikał z odebranym towarem. Na konto oszukanych nigdy nie wpływały pieniądze za „zakupione” materiały. Wartość wyłudzonego mienia oszacowano na ponad 150 tys. zł. Kryminalni ostatecznie ustalili tożsamość podejrzanego, a następnie miejsce jego pobytu. We wtorek stróże prawa zatrzymali mężczyznę na terenie budowy w jednej z miejscowości województwa śląskiego.

Zatrzymanemu 30-latkowi przedstawiono 12 zarzutów oszustwa oraz 4 zarzuty podrabiania dokumentów. Grozi mu za to do 8 lat więzienia. W celu zabezpieczenia prawidłowego toku postępowania, sąd objął go policyjnym dozorem, a prokurator zastosował wobec niego zabezpieczenie majątkowe.

(KWP w Katowicach / mw)