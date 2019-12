Zaatakował ratownika medycznego Data publikacji 20.12.2019 Powrót Generuj PDF Drukuj Śródmiejscy wywiadowcy zatrzymali mężczyznę podejrzanego o naruszenie nietykalności cielesnej funkcjonariusza publicznego i jego znieważenie. 24-latek nie tylko uderzył pięścią w twarz ratownika medycznego, kiedy ten udzielał pomocy rannemu, ale także kierował wobec niego słowa powszechnie uznawane, jako wulgarne. Za te przestępstwa kodeks karny przewiduje do 3 lat pozbawienia wolności.

Do zdarzenia doszło przed jednym z pubów w centrum miasta. Około 21:10 policjanci zostali poproszeni o interwencję w związku z atakiem na ratownika medycznego. Śródmiejscy wywiadowcy już po 30 sekundach byli na miejscu, gdzie obezwładnili i zatrzymali agresywnego 24-latka.

Z relacji ratownika wynikało, że został uderzony pięścią w twarz, kiedy udzielał pomocy rannemu mężczyźnie. 24-latek ubliżał mu, wyzywał go i szarpał, uniemożliwiając tym samym wykonywanie swoich obowiązków.

Zatrzymany mężczyzna miał we krwi ponad 2,5 promila alkoholu. Po przewiezieniu do stołecznego ośrodka dla osób nietrzeźwych i wytrzeźwieniu 24-latek usłyszał zarzuty naruszenia nietykalności cielesnej funkcjonariusza publicznego i jego znieważenia, za co grozi mu do 3 lat pozbawienia wolności.

(KSP/js)