Nowa płyta policjanta ma pomóc szczecińskiemu hospicjum Data publikacji 20.12.2019 Powrót Generuj PDF Drukuj Komisarz dr Marek Łuczak — na co dzień policjant KWP w Szczecinie zwalczający przestępczość przeciwko zabytkom i autor ponad 40 książek o historii i utraconych dziełach sztuki, wydał nową płytę Outsider — From Africa to Middle East. Zysk ze sprzedaży płyty zostanie w całości przeznaczony na leczenie pacjentów Fundacji Zachodniopomorskiego Hospicjum dla Dzieci i Dorosłych.

Początkowo płyta miała wspomóc leczenie córki jednego z policjantów z KWP w Szczecinie, jednak choroba nowotworowa była szybsza… Życzeniem ś.p. Patrycji było, by wspomóc w jej imieniu szczecińskie hospicjum, by można było uratować innych pacjentów.



Płyta utrzymana jest w klimatach muzyki elektronicznej z motywami etnicznymi, większość dźwięków nagrywana była w Afryce i na Bliskim Wschodzie podczas podróży policjanta, kilka utworów powstało we współpracy z muzykami z Kenii. Nagrania wykonano w Szczecinie oraz Nairobi. Cały nakład płyty trafił już do rodziny Patrycji, która ma zająć się dystrybucją limitowanego nakładu płyty i zebrać pieniądze na leczenie i rehabilitację pacjentów Fundacji Zachodniopomorskiego Hospicjum dla Dzieci i Dorosłych.

Marek Łuczak wydał limitowaną serię 1000 sztuk swojego nowego albumu Outsider - From Africa to Middle East, do którego napisał muzykę. Większość utworów zaśpiewała szczecińska wokalistka Natalia Grzywacz. W projekcie wzięli udział muzycy: wokalistki Klaudia Zając, Patrycja Maj, Jackie Muckirai, Zazan Aimee, Helena Stefanowska, wokaliści Tim Mastermind, Brain Wosh oraz Stella Karalis (skrzypce), Odysseas Karalis (instrumenty klawiszowe), Maciej Marcinkowski (saksofon), Todavía El Melodico Niño (inst. klawiszowe) i Jacek Młodzik (gitara basowa).

W 2016 roku powstała pierwsza płyta Outsider - Waiting for the Night, przeznaczona na cele charytatywne, a w lutym 2017 roku płyta Outsider - Broken, którą podkom. Łuczak przeznaczył na leczenie policjantki z Tucholi — ś.p. asp. Kingi Kęsik (Szwedy), w 2018 wydał singiel Outsider - Tanger na leczenie podkom. Eweliny Pustkowskiej z KWP w Gdańsku, w tym samym roku ukazał się również album Outsider - Between heart and mind, z którego dochód został przeznaczony na leczenie dr Beaty Makowskiej z Narodowego Instytutu Dziedzictwa, na początku 2019 roku powstała płyta Outsider — Silence, na rehabilitację policjanta z oddziału antyterrorystycznego policji we Wrocławiu.



Wideo do utworów z płyty Outsider — From Africa to Middle East:

https://www.youtube.com/watch?v=beARf8GeH1A

https://www.youtube.com/watch?v=dUIrnFuM7Y0

https://www.youtube.com/watch?v=mF5LTPCaRX8

Płyta dostępna jest:

https://allegrolokalnie.pl/oferta/outsider-from-africa-to-middle-east-aukcja-char

oraz w wersji elektronicznej:

http://itunes.apple.com/album/id/1488595985

http://itunes.apple.com/album/id1488595985?ls=1&app=itunes

https://www.amazon.de/dp/B081VZCNNY/ref=sr_1_3?__mk_pl_PL=ÅMÅŽÕÑ&keywords=outsider+from+africa&qid=1576830114&sr=8-3

(KWP w Szczecinie)