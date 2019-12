Bezpieczne święta na drogach Data publikacji 20.12.2019 Powrót Generuj PDF Drukuj Przed zbliżającymi się świętami Bożego Narodzenia apelujemy do kierowców o ostrożność, rozwagę i aby nie wsiadali za kierownicę pod wpływem alkoholu. Jak co roku w okresie świąt kujawsko-pomorscy policjanci będą prowadzić działania mające na celu zapewnienie bezpieczeństwa w ruchu drogowym. Policjanci kontrolować będą m.in. prędkość, trzeźwość kierowców i sposób przewożenia dzieci.

Okres świąteczny charakteryzuje się zwiększonym natężeniem ruchu pojazdów i pieszych, dlatego też od wtorku (24.12) do niedzieli (29.12) kujawsko-pomorscy policjanci będą prowadzić działania pn. „Bezpieczny weekend - Boże Narodzenie”. Na drogach będzie więcej policyjnych patroli, również z grupy SPEED. Wzmożone działania na drogach prowadzone są głównie w trosce o bezpieczeństwo uczestników ruchu drogowego. Funkcjonariusze będą sprawdzać prędkość z jaką jadą kierowcy, ich trzeźwość, korzystanie z pasów bezpieczeństwa oraz sposób przewożenia dzieci. Będą zwracać również uwagę na stan techniczny pojazdów oraz sprawdzać prawidłowość poruszania się pieszych po drodze oraz posiadanie przez nich obowiązkowych elementów odblaskowych.

W ubiegłym roku, w okresie Świąt Bożego Narodzenia (21-26.12.2018 r.) na drogach województwa kujawsko-pomorskiego doszło do 10 wypadków drogowych, w których 2 osoby poniosły śmierć, a 9 osób zostało rannych. Ponadto policjanci zatrzymali 63 osoby, które wsiadły za kierownicę, pomimo tego iż wcześniej spożywały alkohol.

Apelujemy o ostrożność, rozsądek i rozwagę na drodze oraz o przestrzeganie przepisów przez użytkowników dróg, zarówno zmotoryzowanych, jak i tych niechronionych - pieszych i rowerzystów.

W święta może być bardzo zmienna pogoda. Weźmy to pod uwagę i dostosujmy prędkość do warunków panujących na drodze, tak byśmy szczęśliwie dojechali do swoich bliskich. Jeśli jest to możliwe wyjedźmy wcześniej byśmy nie musieli się spieszyć i stresować korkami, które w tym okresie bywają niemożliwe do uniknięcia. Dlatego, też przed wyruszeniem w trasę sprawdźmy czy samochód jest sprawny, zwróćmy uwagę na to czy wszystkie światła mamy sprawne, czy pojazd ma ważne badania techniczne i czy wszystkie płyny są uzupełnione.

Apelujemy, aby nie wsiadać za kierownicę pod wpływem alkoholu!

ZAKAZY W RUCHU DROGOWYM W OKRESIE ŚWIĄT BOŻEGO NARODZENIA ORAZ NOWEGO ROKU 2019 r.

Uprzejmie informujemy, że zgodnie z § 2 Rozporządzenia Ministra Transportu z dnia 31 lipca 2007 r. w sprawie okresowych ograniczeń oraz zakazu ruchu niektórych rodzajów pojazdów na drogach (tekst jednolity; Dz. U z 2019 r., poz. 1968); „wprowadza się okresowe ograniczenie ruchu pojazdów, o których mowa w § 1 [zakaz ruchu pojazdów i zespołów pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej przekraczających 12 ton, z wyłączeniem autobusów], poprzez zakaz ich ruchu na drogach na obszarze całego kraju, w następujących terminach: