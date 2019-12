Areszt za usiłowanie zabójstwa dzierżoniowskiej policjantki Data publikacji 21.12.2019 Powrót Generuj PDF Drukuj Usiłowanie zabójstwa, taki zarzut usłyszał młody mężczyzna, który w trakcie interwencji dzierżoniowskich policjantek zaczął dusić jedną z funkcjonariuszek. Policjantki podczas pełnionej służby prowadziły czynność legitymowania wobec 21-latka, w pewnym momencie podejrzany nagle zaczął uciekać. Po pościgu jedna z funkcjonariuszek wbiegła na teren porośnięty krzewami, tam została brutalnie zaatakowana i duszona przez sprawcę. Widząc, że zagrożone jest życie policjantki, druga z nich oddała strzały ostrzegawcze z broni palnej. Dzięki determinacji, współdziałaniu i pomocy przypadkowego przechodnia zatrzymano młodego mężczyznę.

Kilka dni temu dwie funkcjonariuszki udały się do Piławy Górnej, aby zatrzymać poszukiwanego mężczyznę. Ukrywał się on przed wymiarem sprawiedliwości, wobec czego sąd wydał nakaz zatrzymania. Zgodnie z poczynionymi ustaleniami poszukiwany 21-latek miał przebywać w jednym z lokali gastronomicznych. W trakcie czynności legitymowania, ukrywający się usiłował wprowadzić w błąd funkcjonariuszki, co do swojej tożsamości. Gdy policjantki zorientowały się, że mężczyzna próbuje podawać błędne dane, podjęły decyzję o zatrzymaniu.

W związku z tym młody człowiek podjął próbę ucieczki. Funkcjonariuszki rozdzieliły się, aby pojmać uciekiniera. Jedna z policjantek wbiegła na teren odosobniony, gęsto porośnięty krzewami. Tam została zaatakowana. Wywiązała się szarpanina. Mężczyzna zaczął dusić policjantkę. Z pomocą przybiegła druga funkcjonariuszka, która widząc, że życie jej partnerki jest zagrożone, zdecydowała się oddać strzały ostrzegawcze. Wezwania do zachowania zgodnego z prawem nie przynosiły efektu, a podejrzany w dalszym ciągu nie reagował na polecenia.

Dzięki determinacji, współdziałaniu i pomocy przypadkowego przechodnia zatrzymano mężczyznę. 21-latkowi prokurator z Prokuratury Rejonowej w Dzierżoniowie postawił zarzut usiłowania zabójstwa, natomiast sąd zastosował 2-miesięczny tymczasowy areszt. Przestępstwo zabójstwa zagrożone jest karą nawet dożywotniego pozbawienia wolności.

(KWP we Wrocławiu / mg)