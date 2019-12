SPEED działa także po służbie Data publikacji 22.12.2019 Powrót Generuj PDF Drukuj Policjant z grupy SPEED KWP Łódź po służbie zatrzymał nietrzeźwego sprawcę kolizji drogowej. 68-latek kierujący suzuki swift miał w organizmie ponad 2 promile alkoholu.

20 grudnia br. o godz.19.10 na ulicy Byszewskiej, będący po służbie policjant z Wydziału Ruchu Drogowego KWP w Łodzi zwrócił uwagę na niecodzienną sytuację. Osobowy mercedes zajechał drogę pojazdowi suzuki swift zmuszając go do zatrzymania. Gdy funkcjonariusz podszedł do pojazdów, z samochodu suzuki wysiadł kierujący. Od mężczyzny czuć było silną woń alkoholu, miał problemy z utrzymaniem równowagi i wysłowieniem się.

Widząc to, policjant zgasił silnik jego pojazdu i wyjął kluczyki ze stacyjki. Funkcjonariusz powiadomił o tym zdarzeniu dyżurnego policji. Podczas interwencji kierujący suzuki zachowywał się spokojnie, jednak mimo swojego stanu domagał się zwrotu kluczyków i upierał się, że dojedzie do domu.

Podczas oczekiwania na patrol ruchu drogowego, policjant m.in. ustalił przebieg tego zdarzenia. Mężczyzna oświadczył, że jechał wraz z dziećmi ulicą Byszewską w kierunku miejscowości Skoszewy. Z naprzeciwka zygzakiem nadjechało suzuki i pomimo uniku pojazdy zderzyły się lusterkami. W tej sytuacji mężczyzna zawrócił, dogonił suzuki i zmusił kierującego do zatrzymania.

Skierowani na miejsce policjanci przebadali 68-letniego łodzianina kierującego suzuki. Miał w organizmie ponad 2 promile alkoholu. Mężczyźnie zatrzymano prawo jazdy.

Za kierowanie samochodem w stanie nietrzeźwości grozi kara do 2 lat pozbawienia wolności. Kierujący mercedesem 44-latek był trzeźwy. Na szczęście w tym zdarzeniu nikt nie odniósł obrażeń.

Policjant interweniujący po służbie, na co dzień jeździ w patrolu grupy SPEED KWP Łódź i często ma do czynienia z piratami drogowymi. Wiedział, że jeśli nietrzeźwy kierujący dotarłby do skrzyżowania w Nowosolnej, mogłoby się to skończyć tragicznie. To obszerne skrzyżowanie o bardzo dużym natężeniu ruchu, zwłaszcza w okresie świątecznym.