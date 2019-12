Życzenia świąteczne Komendanta Głównego Policji

KOMENDANT GŁÓWNY POLICJI

Warszawa, 24 grudnia 2019 roku

Funkcjonariuszki, Funkcjonariusze,

Pracownicy Policji,

Emeryci i Renciści Policyjni,

Przedstawiciele Związków Zawodowych,

Stowarzyszeń i Fundacji!

Święta Bożego Narodzenia to szczególny okres, który kojarzy się nam wszystkim z tradycją oraz rodzinną, pełną radości atmosferą. To także czas skłaniający do refleksji, wspomnień i przemyśleń.

2019 rok, który powoli dobiega końca, był wyjątkowy w historii naszej formacji. Jubileusz 100. rocznicy powstania Policji Państwowej obfitował w wiele uroczystości. Wspólnie zapisaliśmy się na kartach historii polskiej Policji i będziemy wypełniać ją dalej, gdyż nowy, nadchodzący rok to kolejne ważne wydarzenia – 95. rocznica utworzenia Policji Kobiecej oraz 30. rocznica uchwalenia ustawy o Policji.

Szanowni Państwo,

Z okazji nadchodzących Świąt Bożego Narodzenia, w imieniu własnym oraz kierownictwa polskiej Policji pragnę przekazać Wam najserdeczniejsze życzenia zdrowia, szczęścia oraz wszelkiej pomyślności. Niech te szczególe dni będą okazją do wspólnego świętowania, a cudowna, życzliwa atmosfera trwa na co dzień, również wtedy, kiedy już wrócimy do pracy i zwykłych, codzienny obowiązków.

Szczególne życzenia kieruję do wszystkich funkcjonariuszek i funkcjonariuszy, którzy w tym czasie będą pełnić służbę strzegąc bezpieczeństwa, zarówno w kraju, jak i poza jego granicami. Życzę Wam, aby była ona spokojna i żebyście jak najszybciej mogli wrócić do swoich Bliskich.

W okresie bożonarodzeniowym, myślami jesteśmy z Rodzinami Naszych Koleżanek i Kolegów, którzy w służbie oddali to, co najcenniejsze - własne życie. Niech ich poświęcenie na zawsze pozostanie w naszej pamięci i otoczone będzie najwyższym szacunkiem.

Serdeczne życzenia kieruję również do przedstawicieli Związków Zawodowych, Fundacji i Stowarzyszeń, wspierających w działaniach naszą formację, a także do policyjnych emerytów i rencistów.

Funkcjonariuszki, Funkcjonariusze, Pracownicy Policji,

Życzę Wam dalszych sukcesów zawodowych, aby służba była dla Was źródłem osobistej satysfakcji i powodem do dumy.

Wesołych Świąt i realizacji wszystkich planów w nowym, 2020 Roku!

gen. insp. Jarosław Szymczyk