Reakcja mogła być tylko jedna – policjant w czasie wolnym od służby zatrzymał nietrzeźwego kierowcę Data publikacji 23.12.2019 Powrót Generuj PDF Drukuj Podkom. Marcin Ostrowski, który przez wiele lat pracował w gorzowskiej drogówce wiedział doskonale, jak się zachować mając do czynienia z nietrzeźwym kierowcą. Policjant w czasie wolnym od służby, będąc na spacerze z psami zauważył osobową mazdę, której jazda wskazywała, że kierowca auta może być pod wpływem alkoholu. Reakcja Marcina mogła być tylko jedna – otworzył drzwi od auta, wyciągnął kluczyki i przy pomocy drugiego mężczyzny zatrzymał kierowcę auta. Jak się okazało, policjant miał dobre przeczucie, gdyż policyjny alkomat wskazał dwa promile alkoholu w organizmie 60-latka.

O tym jak niebezpieczne skutki może mieć kierowanie samochodem pod wpływem alkoholu nie trzeba nikogo przekonywać. Ogólne zmęczenie, brak koncentracji i wydłużony czas na reakcję to najczęstsze symptomy alkoholu za kierownicą. A wtedy niewiele trzeba, aby doprowadzić do tragicznego w skutkach zdarzenia drogowego. Doświadczenie w zatrzymywaniu nietrzeźwych kierowców posiada podkom. Marcin Ostrowski, który służy w gorzowskiej Policji. Obecnie jako dochodzeniowiec prowadzi postępowania przygotowawcze, wcześniej przez wiele lat dbał o bezpieczeństwo zmotoryzowanych jako policjant gorzowskiej drogówki. „Policyjny nos” nie zawiódł go też w minioną niedzielę (22 grudnia). Policjant będąc w czasie wolnym od służby zauważył jak na sklepowy parking w Kłodawie podjechał samochód marki Mazda. Jego nienaturalna i dziwnie wyglądająca jazda wskazywała, że kierowca auta może być pod wpływem alkoholu. Reakcja policjanta była jednoznaczna – otworzył drzwi samochodu, wyciągnął kluczyki ze stacyjki, a potem przy pomocy świadka zdarzenia przetrzymał kierowcę do przyjazdu policyjnego patrolu. Podkom. Marcin Ostrowski miał dobre przeczucie, gdyż alkomat wskazał blisko dwa promile w organizmie 61-letniego kierowcy mazdy. Po sprawdzeniu w policyjnych systemach okazało się, że mężczyzna posiada aktualny zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych, a ponadto jest poszukiwany do odbycia kary pozbawienia wolności. Kary zasądzonej właśnie za niestosowanie się do wcześniejszego, orzeczonego przez sąd zakazu prowadzenia pojazdów. Mężczyzna został zatrzymany i noc z niedzieli na poniedziałek spędził w policyjnej celi. Mężczyzna za swoje nieodpowiedzialne zachowanie odpowie przed sądem. Grozi mu do pięciu lat pozbawienia wolności.

Podkom. Marcin Ostrowski udowodnił swoim zachowaniem, że policjantem jest się cały czas, nawet w czasie wolnym. Widząc jak ktoś łamie prawo, nie da się odwrócić głowy i bezinteresownie przejść obok.

(KWP w Gorzowie Wlkp./js)