Policjanci zlikwidowali nielegalną wytwórnię papierosów i zabezpieczyli ponad tonę tytoniu i 95 tys. sztuk papierosów bez akcyzy Data publikacji 23.12.2019 Policjanci z Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie przy współpracy z funkcjonariuszami z Komendy Powiatowej Policji w Krakowie zlikwidowali produkcję papierosów i dwie krajalnie tytoniu, zabezpieczając duże ilości nielegalnego tytoniu i papierosów. W sprawie zostały zatrzymane 4 osoby. Straty Skarbu Państwa sięgają ponad 1,3 miliona złotych.

Do rozbicia grupy przestępczej zajmującej się nielegalną produkcją wyrobów tytoniowych doszło we wtorek (17 grudnia br.). Podczas działań policjanci zatrzymali 41-letniego kierowcę, który w gminie Skawina przewoził ponad pół tony krajanki tytoniu. Przeszukano jego miejsce zamieszkania oraz posesje jego trzech wspólników.

U jednego z zatrzymanych, policjanci ujawnili profesjonalną linię technologiczną do produkcji i pakowania papierosów oraz linię do krojenia tytoniu. Podczas przeszukiwania posesji pozostałych zatrzymanych natrafili na dwie maszyny służące do krojenia tytoniu.



W sumie, podczas przeszukań, kryminalni ujawnili i zabezpieczyli łącznie ponad 1,2 tony krajanki tytoniu, ponad 0,5 tony liści tytoniu oraz 95 tys. sztuk papierosów bez polskich znaków akcyzy. Ponadto 41-latek posiadał w miejscu zamieszkania 24 gramy marihuany, ukryte w puszce po kawie, które również trafiły do policyjnego depozytu.

Zatrzymani mężczyźni zostali doprowadzeni do prokuratury, gdzie usłyszeli zarzuty. 41-latek z Wieliczki usłyszał zarzuty posiadania narkotyków oraz nabycia oraz pomagania w zbyciu i ukryciu nielegalnych wyrobów tytoniowych, których sposób zapakowania i okoliczności ujawnienia świadczyły o zamiarze wprowadzenia ich do obrotu — za co grozi mu do 3 lat więzienia. 43-latek z powiatu wielickiego wspólnie z 49-latkiem z Krakowa usłyszeli zarzut nielegalnego wytwarzania w celu wprowadzenia do obrotu papierosów oraz usiłowania wytworzenia z posiadanej krajanki tytoniu kolejnych partii papierosów - za co grozi im do roku pobytu w zakładzie karnym. 60-latkowi z powiatu wadowickiego przedstawiono zarzut nielegalnego wytwarzania, w celu wprowadzania do obrotu krajanki tytoniowej, któremu również grozi do roku pozbawienia wolności.

Według wstępnych wyliczeń śledczych wprowadzenie takiej ilości wyrobów tytoniowych na czarny rynek naraziłoby Skarb Państwa na straty sięgające ponad 1,3 miliona złotych. Do czasu zakończenia sprawy w sądzie, prokurator zastosował wobec podejrzanych środki zapobiegawcze w postaci dozoru policji, dodatkowo wobec dwóch z nich poręczenie majątkowe.

(KWP w Krakowie/js)