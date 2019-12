Dzielnicowi pomogli nieprzytomnej 80-latce Data publikacji 23.12.2019 Powrót Generuj PDF Drukuj Dzielnicowi z tczewskiej komendy pomogli 80-latce, która zasłabła przy wejściu na teren galerii handlowej. Funkcjonariusze otrzymali zgłoszenie o sytuacji zagrażającej życiu starszej kobiety i natychmiast ruszyli z pomocą. Szybka reakcja świadków oraz służb pozwoliła na uniknięcie niebezpieczeństwa zagrażającego życiu chorującej na cukrzycę kobiety.

W miniony czwartek (19 grudnia br.) po godzinie 16.00 dzielnicowi asp. szt. Tycjan Andrzejczak oraz mł. asp. Paweł Góral, patrolowali teren galerii handlowej. W tym czasie podeszła do nich kobieta, która poinformowała ich, że przed jednym z wejść na teren galerii leży starsza kobieta. Zaalarmowani funkcjonariusze natychmiast ruszyli jej z pomocą. Mundurowi po podejściu do leżącej kobiety okazało się, że jest nieprzytomna i nie można było z nią nawiązać kontaktu. Jeden z policjantów miał wcześniej do czynienia z osobą chorującą na cukrzycę i podejrzewał, że może to być atak hipoglikemii. Stróże prawa ułatwili kobiecie oddychanie, a przy pomocy świadków poinformowano służby medyczne o zdarzeniu. Policjanci pomogli 80-letniej mieszkance Tczewa odzyskać przytomność i podczas rozmowy z nią potwierdziło się, że choruje ona na cukrzycę. Mając świadomość, iż kobiecie zagrażać może śpiączka cukrzycowa, do przyjazdu karetki policjanci cały czas rozmawiali z chorą i dbali, aby nie straciła ponownie przytomności. Starsza kobieta została przekazana zespołowi karetki i przetransportowana do szpitala, gdzie trafiła pod opiekę specjalistów.

Policjanci apelują do osób chorych na cukrzycę, aby nosiły dokumenty oraz opaski ratunkowe na ręku, które w chwili zasłabnięcia pozwolą służbom ratowniczym na zdecydowanie szybsze działanie i celową pomoc. Kilka prostych działań może uratować życie osobom, które cierpią i zmagają się ze swoją chorobą.