Policjanci odzyskali skradzione naczepy o wartości 550 tys. złotych Data publikacji 23.12.2019 Powrót Generuj PDF Drukuj Malborscy policjanci odzyskali skradzione na terenie Danii dwie naczepy chłodnicze wraz z wyposażeniem o łącznej wartości 550 tys. złotych. W związku ze sprawą zatrzymani zostali dwaj mężczyźni, wobec których sąd zastosował 3-miesięczny areszt. Za paserstwo mienia o znacznej wartości grozi kara pozbawienia wolności do 10 lat.

W czwartek wieczorem dyżurny malborskiej komendy otrzymał zgłoszenie, że na terenie jednej ze stacji paliw w mieście loguje się sygnał GPS naczepy chłodniczej, która w połowie grudnia została skradziona w Danii. Sprawą natychmiast zajęli się kryminalni. We wskazanym miejscu funkcjonariusze odnaleźli dwie ciężarówki, z naczepami odpowiadającymi opisowi, które miały rosyjskie tablice rejestracyjne. Po sprawdzeniu numerów identyfikacyjnych w systemach policyjnych okazało się, że obie chłodnie zostały skradzione w tym samym czasie na terenie Danii. Kryminalni zatrzymali i przewieźli do policyjnego aresztu dwóch obywateli Białorusi w wieku 32 i 37 lat, którzy kierowali tymi pojazdami. Funkcjonariusze ustalili, że mężczyźni posługiwali się podrobionymi dokumentami naczep, na podstawie których zarejestrowano je w Rosji. Wartość odzyskanych chłodni wyceniono na 500 tys. złotych. Ponadto jedna z naczep wypełniona była pojemnikami do przewożenia ryb o wartości 50 tys. złotych, które również zostały utracone podczas kradzieży pojazdów. Ciężarówki z naczepami zostały zabezpieczone na policyjnym parkingu.

W piątek zatrzymani usłyszeli zarzuty paserstwa umyślnego. Sąd przychylił się do wniosku śledczych i prokuratora i zastosował wobec mężczyzn 3-miesięczny areszt. Sprawa jest rozwojowa, a mundurowi nie wykluczają kolejnych zatrzymań.

Za paserstwo mienia o znacznej wartości grozi kara pozbawienia wolności do 10 lat.