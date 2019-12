Chciała popełnić samobójstwo. Policjanci zdążyli w ostatniej chwili. Trafiła do więzienia Data publikacji 23.12.2019 Powrót Generuj PDF Drukuj W nocy z piątku na sobotę policjanci z sochaczewskiej komendy poszukiwali 22-letniej kobiety, która miała celowo zażyć dużą ilość leków. Liczyła się każda minuta, więc Komendant Powiatowy Policji w Sochaczewie ogłosił alarm dla funkcjonariuszy. Kobieta trafiła do szpitala, a później do policyjnego aresztu, ponieważ ma do odbycia karę pozbawienia wolności.

Mieszkaniec gminy Błonie zgłosił sochaczewskim policjantom, że daleka znajoma poinformowała go przez komunikator internetowy, że zażyła dużą ilość leków, ponieważ chce popełnić samobójstwo. Sprawa była trudna, ponieważ zgłaszający wiedział tylko, że kobieta wynajmuje mieszkanie w Sochaczewie, ale nie znał dokładnego adresu. 22-latka nie miała również meldunku na terenie miasta.

Policjanci zawsze bardzo poważnie podchodzą do takich zgłoszeń, dlatego kilka minut po godz. 3.00, komendant powiatowy ogłosił alarm dla funkcjonariuszy. Po kilkunastu minutach w komendzie pojawiali się kolejni mundurowi gotowi szukać 22-latki. Policjanci sprawdzali różne miejsca, pytali taksówkarzy, kierowców autobusów i pieszych, których spotkali w nocy. Nikt jednak jej nie widział.

Ustalono, że kobieta przebywa w jednym z domów na terenie Sochaczewa. Policjanci dotarli do niej w ostatnim momencie. Po kilku minutach rozmowy 22-latka straciła przytomność. Funkcjonariusze, gotowi do ewentualnej reanimacji, monitorowali jej funkcje życiowe do przyjazdu karetki.

22-latka trafiła do szpitala pod opiekę lekarzy. Pilnowali jej również policjanci, ponieważ jeszcze w trakcie poszukiwań okazało się, że jest poszukiwana przez mundurowych z komendy w Starych Babicach, ponieważ miała do odbycia karę więzienia. Kobieta trafiła już do placówki penitencjarnej, gdzie również będzie miała zapewnioną opiekę lekarską.

(KWP w Radomiu/js)