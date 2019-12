Profesjonalna postawa dyżurnego zapobiegła tragedii Data publikacji 23.12.2019 Powrót Generuj PDF Drukuj Zdecydowana i profesjonalna postawa puławskiego dyżurnego asp. szt. Kazimierza Jędrycha zapobiegła popełnieniu samobójstwa przez 21-latka z Puław. Dzięki spokojnej, empatycznej rozmowie prowadzonej przez dyżurnego, policjanci odnaleźli zdesperowanego młodego człowieka, który chciał skoczyć do Wisły. Został przewieziony do szpitala. Jego życiu i zdrowiu nie zagraża niebezpieczeństwo.

Wczoraj rano, do dyżurnego puławskiej komendy wpłynęło zgłoszenie, że w Puławach młody mężczyzna chce popełnić samobójstwo. Informacja pochodziła od jego znajomych, którzy otrzymali tę wiadomość telefonicznie, po czym zadzwonili na numer alarmowy. Mundurowi po otrzymanym sygnale rozpoczęli poszukiwania puławianina. Nie było to łatwe zadanie bowiem informacje przekazane przez zgłaszającego nie były precyzyjne, wiadomo było tylko, że młody człowiek jest zdesperowany i wymaga szybkiej pomocy.

Podczas gdy policjanci z patrolówki przeczesywali miasto, dyżurny asp. szt. Kazimierz Jędrych, nie czekając na dalszy rozwój wypadków, nawiązał połączenie telefoniczne z mężczyzną i podjął z nim rozmowę, starając się go uspokoić i spowodować, żeby poczuł się bezpiecznie. Spokojna, trwająca kilkanaście minut rozmowa sprawiła, że 21-latek przełamał się i podał dyżurnemu miejsce gdzie się znajduje. Potwierdził także, że zmierza w kierunku Wisły, bo przerosły go problemy osobiste. Informacja o tym, gdzie znajduje się 21 latek została natychmiast przekazana patrolowi. Kilka minut później mężczyzna był już bezpieczny, pod opieką policjantów. Okazało się, że od Wisły dzieliły go już tylko dwie ulice. Mężczyzna trafił do szpitala. Jego życiu nie zagraża niebezpieczeństwo.

(KWP w Lublinie / kp)