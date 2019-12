Niebiescy „Mikołaje” dla młodych pacjentów - zielonogórscy policjanci dzielą się dobrem Data publikacji 24.12.2019 Powrót Generuj PDF Drukuj Zielonogórscy policjanci przygotowali świąteczne prezenty dla dzieci i nastolatków z Centrum Leczenia Dzieci i Młodzieży w Zaborze. W przekazanych dzisiaj paczkach znalazły się między innymi ubrania, słodycze, zabawki, gry i sprzęt sportowy. To nie jedyne szlachetne inicjatywy zielonogórskich stróżów prawa, którzy przez cały rok dbają o bezpieczeństwo mieszkańców Zielonej Góry.

Na co dzień dbają o bezpieczeństwo i porządek na ulicach Zielonej Góry. Są przygotowani 24 godziny na dobę, siedem dni w tygodniu, by w każdej chwili być gotowym do szybkiej i skutecznej interwencji. Na co dzień twardzi, skoncentrowani na swojej pracy i obowiązkach służbowych. Ale pod ich granatowym mundurem, kamizelką taktyczną bije takie same serce, jak każdego z nas.

Policjanci z Komendy Miejskiej Policji w Zielonej Górze podzielili się dobrocią i przygotowali paczki dla dzieci i nastolatków przebywających w Centrum Leczenia Dzieci i Młodzieży w Zaborze. Zielonogórscy policjanci bardzo chętnie włączyli się do akcji i pomimo dość krótkiego terminu realizacji, zebrali mnóstwo zabawek, gier, książek, sprzęt sportowy, a także słodycze i ubrania. Dzisiaj policjanci zawieźli wszystko do Zaboru i przekazali na ręce kadry i podopiecznych. To jednak nie jedyna akcja, do której włączyli się policjanci z komendy miejskiej i komisariatów Policji. Funkcjonariusze z Wydziału dw. z Przestępczością Narkotykową wspierają podopieczne Domu Samotnej Matki w Zielonej Górze, dla których zorganizowali i wręczyli świąteczne paczki. Oprócz słodyczy i żywności, w paczkach znalazły się też zeszyty, książki z bajkami i książeczki edukacyjne oraz mnóstwo nowych ubrań. Ponadto zielonogórscy policjanci po raz kolejny przyłączyli się do akcji „Torba Charytatywna Caritas” i podobnie jak w ubiegłym roku, zebrali odzież dla osób bezdomnych, którą wkrótce przekażą potrzebującym.

Źródło: podinsp. Małgorzata Barska

