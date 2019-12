„Pielucha dla malucha” od mundurowych z włocławka Data publikacji 24.12.2019 Powrót Generuj PDF Drukuj Świąteczne drzewko, Mikołaj, prezenty, to podstawowe symbole świąt Bożego Narodzenia. Włocławscy policjanci i pracownicy cywilni dla swoich najmniejszych przyjaciół przygotowali słodycze, pieluchy, środki pielęgnacyjne, a także zakupili wejściówki do bawialni dla 35 dzieci.

Ktoś powie - to tylko pieluchy… natomiast dla tych najmłodszych, zdanych na opiekę „cioć” z placówki to ważne prezenty. Podobnie jak w roku ubiegłym włocławscy mundurowi oraz pracownicy policji nie zapomnieli o swoich małych przyjaciołach z Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej „Maluch”.

To dla nich przygotowaliśmy paczki z pieluchami, szamponami i innymi niezbędnymi artykułami do pielęgnacji. Nie mogło, także zabraknąć słodyczy dla maluszków i specjalnie przygotowanego prezentu w postaci 35 wejściówek do bawialni. Mamy nadzieję, że przekazane przedmioty pomogą zaspokoić podstawowe potrzeby dzieci przynajmniej na jakiś czas, a wycieczka do bawialni pozwoli najmłodszym na beztroską zabawę.

(KWP w Bydgoszczy/js)