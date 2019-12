Policjanci ugasili pożar Powrót Generuj PDF Drukuj Powiadom Wczoraj policjanci z komisariatu w Dęblinie zapobiegli tragedii. Funkcjonariusze pojechali na interwencję dotyczącą pożaru mieszkania. Na miejscu zastali pozamykane drzwi i okna, a wewnątrz widoczny dym i płomienie. Policjanci wybili okno i ugasili ogień. Strażacy wynieśli z pomieszczeń 55-letniego domownika. Mężczyzna trafił do szpitala.

Wczoraj (23.12.2019 r. ) w godzinach popołudniowych do Komisariatu Policji w Dęblinie wpłynęło zgłoszenie o pożarze mieszkania na jednym z dęblińskich osiedli. Skierowani na interwencję policjanci zastali grupkę gapiów oraz pozamykane okna i drzwi, a wewnątrz mieszkania gęsty dym i płomienie. Funkcjonariusze bez namysłu wybili szyby w oknie i przy użyciu gaśnicy samochodowej ugasili ogień. W między czasie na miejsce dojechali strażacy i w aparatach tlenowych weszli do środka skąd wynieśli 55-letniego domownika. Mężczyzna z oparzeniami ciała trafił do szpitala.

Ze wstępnych ustaleń wynika, że prawdopodobną przyczyną pożaru było zaprószenie ognia. Policjanci apelują o ostrożność. Niewłaściwe eksploatowanie urządzeń grzewczych zagraża naszemu życiu i zdrowiu.

(KWP w Lublinie/js)