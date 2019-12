CBŚP uderzyło w nielegalny obrót prekursorami materiałów wybuchowych Data publikacji 27.12.2019 Powrót Generuj PDF Drukuj Ponad 13 tys. szt. petard i samodziałowych zestawów pirotechnicznych, broń oraz amunicję zabezpieczyli policjanci CBŚP podczas akcji, której celem było wyeliminowanie nielegalnej pirotechniki, w tym materiałów wybuchowych w postaci wyrobów pirotechnicznych klasy F4 i T2. W działaniach przeprowadzonych na terenie czterech województw, funkcjonariuszy CBŚP wspierali policyjni chemicy i minerzy-pirotechnicy z komend wojewódzkich. Policjanci zatrzymali trzy osoby, w tym mężczyznę, u którego znaleziono materiały z pornografią dziecięcą.

Policjanci z Wydziału do Zwalczania Aktów Terroru Centralnego Biura Śledczego Policji na co dzień nadzorują tematykę dotyczącą wyrabiania, przetwarzania, gromadzenia, posiadania, posługiwania się lub handlu samodziałowymi materiałami i urządzeniami wybuchowymi, których użycie może sprowadzić niebezpieczeństwo dla życia i zdrowia wielu osób albo mienia w znacznych rozmiarach oraz tych, których posiadanie jest zabronione. Podczas ostatnich działań, przeprowadzonych wspólnie z funkcjonariuszami z zarządów CBŚP, policjanci sprawdzili kilkanaście osób, na terenie kraju, które mogły posiadać nielegalną pirotechnikę i udostępniać sposoby wytwarzania samodziałowych materiałów wybuchowych. Tego typu substancje są niezwykle wrażliwe, a przez to skrajnie niebezpieczne.

Działania zostały przeprowadzone w minionym tygodniu na terenie województwa mazowieckiego, wielkopolskiego, zachodniopomorskiego, lubuskiego i opolskiego. W akcji, policjantów CBŚP wsparli eksperci z Centralnego Laboratorium Kryminalistycznego Policji, jak również lokalnych laboratoriów poszczególnych Komend Wojewódzkich Policji oraz policyjni minerzy – pirotechnicy. Głównym celem działań było sprawdzenie właściwego sposobu przechowywania, transportowania czy wprowadzania do obrotu materiałów koncesjonowanych. Przeszukano hurtownie, magazyny i sklepy zajmujące się obrotem środkami pirotechnicznymi, w stosunku do których zachodziło podejrzenie prowadzenia działalności niezgodnej z prawem.

Podczas akcji policjanci znaleźli i zabezpieczyli ponad 13 tys. szt. petard i samodziałowych zestawów pirotechnicznych. Wśród przejętych materiałów pirotechnicznych znajdowały się wyroby z usuniętymi oznaczeniami wskazującymi ich klasę oraz takie, na których posiadanie wymagana jest koncesja MSWiA lub pozwolenie wojewody. Dodatkowo, w jednym ze sklepów w województwie zachodniopomorskim policjanci odkryli czarny proch, a w woj. mazowieckim i wielkopolskim zabezpieczono dwie jednostki broni oraz amunicję.

W trakcie działań funkcjonariusze zatrzymali trzy osoby, którym przedstawiono zarzuty. Wśród nich jeden mężczyzna został zatrzymany na terenie województwa opolskiego. Policjanci CBŚP wsparci przez funkcjonariuszy z Prudnika oprócz nielegalnych środków pirotechnicznych znaleźli treści pornograficzne z udziałem nieletnich tj. przestępstwo z art. 202 § 3 kk. Nagrania znajdowały się na nośnikach elektronicznych oraz sprzęcie komputerowym. Wszystkie te urządzenia zostały zabezpieczone jako materiał dowodowy w sprawie oraz do dalszej analizy. Ten mężczyzna usłyszał zarzut posiadania i rozpowszechniania pornografii dziecięcej, a następnie został tymczasowo aresztowany przez sąd na okres trzech miesięcy.

Pirotechnika zabezpieczona u pozostałych sześciu osób zostanie poddana analizie przez biegłego. W przypadku stwierdzenie przez niego, że są to improwizowane urządzenia wybuchowe, wówczas zostanie podjęta decyzja o ewentualnym przedstawieniu kolejnych zarzutów.

