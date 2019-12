Policjanci uratowali mężczyznę z płonącego mieszkania Data publikacji 27.12.2019 Powrót Generuj PDF Drukuj W nocy z 24/25 grudnia, tuż po godz. 1:00 oficer dyżurny otrzymał zgłoszenie o pożarze mieszkania na jednej z ulic Szczecina. Dwaj policjanci, sierż. sztab. Jarosław Szuba i sierż. Karol Berski natychmiast udali się pod wskazany adres.

Po przybyciu na miejsce funkcjonariusze szybko ocenili sytuację i wbiegli do mieszkania, w którym według świadków miał znajdować się starszy mężczyzna. Pomimo wysokiej temperatury, jaka panowała wewnątrz, gęstego, gryzącego dymu i bardzo ograniczonej widoczności policjanci dotarli do mężczyzny leżącego na podłodze, którego natychmiast wyprowadzili w bezpieczne miejsce. Zaraz po wydostaniu się z pożaru policjanci udzielili mu pomocy przedmedycznej oraz wezwali na miejsce pogotowie ratunkowe, które zabrało pogorzelca do szpitala. Pożar został ugaszony przez przybyłych na miejsce strażaków.

Zachowanie sierż. sztab. Jarosława Szuby i sierż. Karola Berskiego jeszcze raz potwierdziło, że policjanci służą społeczeństwu, nawet z narażaniem własnego życia.

Warto dodać, że sierż. sztab. Jarosław Szuba jest wykwalifikowanym ratownikiem medycznym. Jest to kolejna interwencja policjanta zakończona udzielaniem pomocy osobie, której zdrowie i życie było zagrożone.

(KWP w Szczecinie / wsz)