Gratulujemy „czarującej parze” Data publikacji 27.12.2019 Powrót Generuj PDF Drukuj Dyżurnemu inowrocławskiej policji Krzysztofowi Fabiańskiemu i jego żonie Katarzynie gratulacje złożył Komendant Powiatowy Policji w Inowrocłąwiu insp. Marcin Ratajczak. Para wygrała w programie telewizyjnym „Czar Par”.

Podkom. Krzysztof Fabiański wraz z żoną przeszli kilkuetapową rywalizację, podczas której zmagali się w konkurencjach kulinarnych, zręcznościowych, czy z wiedzy o sobie nawzajem. Dzięki poczuciu humoru, zgodności i wiedzy o współmałżonku udało im się dotrzeć do finału.

Para zaskarbiła sobie przychylność publiczności i to Państwo Fabiańscy wygrali w głosowaniu SMS-owym. W trakcie zmagań mogli liczyć na wsparcie swoich przyjaciół. Katarzyna jest inspektorem do spraw budżetowych w kruszwickim magistracie, a Krzysztof oficerem dyżurnym Komendy Powiatowej Policji w Inowrocławiu. Oboje mogli liczyć również na znajomych z pracy, którzy zmobilizowali się do wysyłania SMS-ów i namawiali swoich bliskich do głosowania na parę z Kruszwicy.

Dzisiaj osobiste gratulacje złożył Państwu Fabiańskim Komendant Powiatowy Policji w Inowrocławiu insp. Marcin Ratajczak, który wręczył parze drobne, pamiątkowe upominki.

Naszemu Koledze i Jego Żonie serdecznie gratulujemy!