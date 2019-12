Chcieli uniknąć policyjnych kontroli Data publikacji 30.12.2019 Powrót Generuj PDF Drukuj Do 5 lat pozbawienia wolności grozi 31 oraz 27-latkowi, którzy wczoraj po południu nie zatrzymali się do policyjnych kontroli. Starszy z mężczyzn chciał uciec przed mundurowymi z Komisariatu Policji w Stopnicy, gdyż jak się okazało miał on blisko 4 promile alkoholu w organizmie. Natomiast 27-latek, który najprawdopodobniej znajdował się pod działaniem narkotyków, chciał uniknąć spotkania z funkcjonariuszami grupy SPEED.

Wczoraj, 29.12.2019 r., przed 15:00, mundurowi z Komisariatu Policji w Stopnicy kontrolowali pojazdy poruszające się przez miejscowość Prusy. W pewnym momencie funkcjonariusze postanowili zatrzymać do kontroli kierującego osobowym audi, lecz mężczyzna przyspieszył i zaczął uciekać. Policjanci natychmiast ruszyli za niemieckim autem i ostatecznie po 3 kilometrach doprowadzili do jego zatrzymania. Wtedy okazało się, że siedzący za kierownicą 31-latek był nietrzeźwy. Przeprowadzone badanie wykazało w organizmie mężczyzny blisko 4 promile alkoholu.

Do podobnej sytuacji doszło również w Kielcach pół godziny później. Wtedy to policjanci z grupy SPEED jadąc ul. Zastawie, postanowili skontrolować kierującego volkswagenem, wyjeżdzającego z bocznej drogi. Mężczyzna siedzący za kierownicą niemieckiego pojazdu początkowo się zatrzymał, lecz gdy jeden z policjantów wysiadł z radiowozu, ten wówczas nagle ruszył. Policjanci od razu rozpoczęli pościg, który został zakończony po niespełna 1 kilometrze. Chwilę później okazało się, że 27-latek był trzeźwy, lecz wstępne badanie wykazało, że najprawdopodobniej znajdował się pod działaniem narkotyków. Mężczyzna został zatrzymany oraz została mu pobrana krew do szczegółowych badań.

Teraz mężczyźni będą musieli wytłumaczyć się przed sądem. Grozi im kara do 5 lat pozbawienia wolności.

(KWP w Kielcach/js)