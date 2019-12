Policjanci z drogówki uratowali myszołowa Data publikacji 30.12.2019 Powrót Generuj PDF Drukuj Do nietypowej interwencji doszło na Trasie Sucharskiego, po tym jak policjanci z drogówki otrzymali informację o znajdującym się na pasie ruchu skrzydlatym drapieżniku. Ptak najprawdopodobniej został potrącony. Funkcjonariusze od razu wstrzymali ruch, przenieśli zwierzę w bezpieczne miejsce i za pośrednictwem dyżurnego powiadomili weterynarza. Okazało się, że uratowany przez policjantów ptak to myszołów.

W sobotę, 28.12.2019 r., około godziny 14:00, policjanci ruchu drogowego otrzymali zgłoszenie o tym, że na Trasie Sucharskiego na pasie jezdni znajduje się skrzydlaty drapieżnik najprawdopodobniej potrącony przez samochód. Skierowani na miejsce policjanci z uwagi na duże natężenie ruchu podjęli decyzję o jego wstrzymaniu na czas przeniesienia zwierzęcia w bezpieczne miejsce.

Funkcjonariusze od razu poinformowali o nietypowej interwencji oficera dyżurnego i razem z pracownikiem miasta przetransportowali zwierzę do lecznicy weterynaryjnej. W rozmowie z lekarzem funkcjonariusze ustalili, że uratowany przez nich ptak to myszołów z rodziny jastrzębiowatych objęty ścisłą ochroną gatunkową. Zwierzę było w ciężkim stanie, oszołomione nie było w stanie poderwać się do lotu.

Decyzją lekarza ptak został przetransportowany do Pomorskiego Ośrodka Rehabilitacji Dzikich Zwierząt "Ostoja" w Pomieczynie.

Dzięki zdecydowanej interwencji policjantów i udzieleniu szybkiej pomocy ptak trafił pod opiekę fachowców.

(KWP w Gdańsku/ js)