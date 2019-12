Pielgrzymi z całego świata goszczą we Wrocławiu Data publikacji 30.12.2019 Powrót Generuj PDF Drukuj Od kilku dni na ulicach stolicy Dolnego Śląska spotkać można młodych ludzi z całego świata. Kilkanaście tysięcy osób odwiedziło Wrocław w ramach tegorocznego Europejskiego Spotkania Młodych TAIZE. Pielgrzymi mogą wymienić się doświadczeniami, poglądami, prowadzić dialog międzykulturowy i przede wszystkim wspólnie się pomodlić. Wrocławscy policjanci czuwają nad ich bezpieczeństwem. Policyjne zabezpieczenie tego przedsięwzięcia potrwa jeszcze do 1 stycznia. Funkcjonariusze w trosce o bezpieczeństwo uczestników tego wydarzenia, a także turystów zwiększyli liczbę patroli.

Organizatorzy zachęcali do udziału w tegorocznym spotkaniu TAIZE pod hasłem „wszyscy są zaproszeni” i to zdaje się oddawać ducha tych spotkań - są dla wszystkich, bez względu na narodowość, kolor skóry, wiek, czy płeć. Łącznie we Wrocławiu gościmy kilkanaście tysięcy osób z 50 krajów. Policjanci pilnowali porządku w obrębie lotniska i dworców w dniu kiedy tysiące pielgrzymów przyjeżdżały do Wrocławia, a teraz pełnią służbę w obrębie miejsc ich spotkań i modlitw.

Za nami już kilka bezpiecznych dni, bez incydentów zakłócających spotkania wiernych. Modlitwy wieczorne odbywają się w Hali Stulecia, a posiłki wydawane są w namiotach na Pergoli i Placu Wolności. Szczególną atrakcją dla pielgrzymów jest bożonarodzeniowy jarmark na Rynku, gdzie można w tych dniach usłyszeć języki z całego świata. Młodzi ludzie są też widoczni w tramwajach i autobusach, a że są zakwaterowani łącznie w 105 parafiach na terenie miasta i okolic - można ich spotkać w całym Wrocławiu. Wszędzie tam można znaleźć także patrole wrocławskich policjantów, czuwających nad bezpieczeństwem uczestników TAIZE oraz turystów.

(KWP we Wrocławiu / mw)