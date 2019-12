Kolejni zatrzymani za udział w zorganizowanej grupie przestępczej wyłudzającej podatek VAT Data publikacji 30.12.2019 Powrót Generuj PDF Drukuj Wrocławscy policjanci zajmujący się zwalczaniem przestępczości gospodarczej zatrzymali kolejne dwie osoby podejrzane o udział w zorganizowanej grupie przestępczej. Kobieta i mężczyzna zajmowali się m.in. fałszowaniem dokumentacji w celu wyłudzenia zwrotu podatku VAT w związku z handlem sprzętem elektronicznym. Straty Skarbu Państwa wstępnie oszacowano na kwotę ponad miliona złotych.

Policjanci Wydziału do Walki z Przestępczością Gospodarczą oraz Wydziału Dochodzeniowo - Śledczego z Komendy Miejskiej Policji we Wrocławiu zatrzymali kolejne dwie osoby podejrzane o udział w zorganizowanej grupie przestępczej trudniącej się przestępstwami przeciwko obrotowi gospodarczemu. 43-letnią kobietę i 44-letniego mężczyznę zatrzymano na terenie Warszawy, w jednym z prywatnych mieszkań, a następnie w kajdankach doprowadzono do wrocławskiej prokuratury.

Jak ustalili śledczy, grupa w której działali podejrzani, w celu realizacji przestępczego procederu wystawiała m.in. nierzetelną dokumentację dotyczącą obrotu gospodarczego i wyłudzała zwroty podatku VAT. Przedstawiane przez członków grupy na fakturach transakcje były fałszywe i odbywały się w ramach różnych podmiotów gospodarczych związanych z handlem sprzętem elektronicznym.

Straty na szkodę Skarbu Państwa oszacowano wstępnie na kwotę ponad 1 miliona złotych. Policjanci nadal pracują nad tą sprawą, nie wykluczają też kolejnych zatrzymań.

Zatrzymani już usłyszeli prokuratorskie zarzuty z art. 258 kodeksu karnego tj. za udział w zorganizowanej grupie przestępczej. Wobec kobiety zastosowano poręcznie majątkowe, mężczyzna natomiast został tymczasowo aresztowany.

(KWP we Wrocławiu/ mw)