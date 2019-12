Grupa „SPEED” przerwała rajd pirata drogowego Data publikacji 30.12.2019 Powrót Generuj PDF Drukuj Policyjna grupa „SPEED” działa na drogach województwa śląskiego od lipca tego roku. I niestety ciągle ma „pełne ręce roboty”. Tym razem policjanci z Częstochowy wchodzący w skład specgrupy zatrzymali do kontroli 39-latka, który za kierownicą skody na DK nr 1 w Bogusławicach przekroczył dopuszczalną prędkość o ponad 110 km/h…

Policyjna grupa „SPEED” ma za zadanie przeciwdziałanie niebezpiecznym zachowaniom na drogach. Grupa liczy ponad 50 policjantów, a w jej skład wchodzą mundurowi drogówki z komendy wojewódzkiej, jednostek miejskich i powiatowych Policji, a także stróże prawa z pionów kryminalnych i zwalczających cyberprzestępczość. Formacja rozpoczęła swoje działania na drogach Śląska w dniu 19 lipca 2019 roku decyzją Komendanta Wojewódzkiego Policji w Katowicach. Od tego czasu wielokrotnie informowaliśmy o nieodpowiedzialnych kierowcach, których pirackie rajdy drogowe przerywali policjanci z grupy „SPEED”. Niestety na drogach w dalszym ciągu nie brakuje bezmyślnych „pirackich wyczynów” lekkomyślnych kierujących, którzy powodują niebezpieczeństwo dla innych uczestników ruchu drogowego…

Tym razem policjanci specgrupy z Częstochowy udaremnili dalszą jazdę kierującego osobową skodą, który przekroczył dopuszczalną prędkość aż o 113 km/h. W sobotę na Drodze Krajowej nr 1 na terenie Bogusławic stróże prawa poruszający się nieoznakowanym radiowozem zauważyli szybko poruszający się samochód. Jego kierujący znacznie przekroczył dopuszczalną na tym odcinku prędkość, która była ograniczona do 60 km/h. Policjanci ruszyli za skodą i dokonali pomiaru jej prędkości. Okazało się, że 39-letni mieszkaniec Piotrkowa Trybunalskiego rozpędził się aż do 173 km/h. Chwilę później stał już na poboczu i rozmawiał z mundurowymi. Kontrola drogowa zakończyła się 500-złotowym mandatem oraz 10 punktami karnymi, które wpłynęły na konto pirata drogowego.

A my po raz kolejny apelujemy do kierujących z „ciężką nogą” o zdrowy rozsądek i wolniejszą jazdę – często to właśnie przez nieodpowiedzialne zachowanie na drogach giną ludzie.