Policjanci spełnili marzenie Fabianka Data publikacji 31.12.2019 Powrót Generuj PDF Drukuj Wielkim marzeniem 4-letniego Fabiana jest zostać policjantem i zobaczyć na czym polega ta praca. Chłopiec jest wielkim pasjonatem policyjnej służby i wszystkiego, co jest z nią związane. Jego życzenie postanowili spełnić policjanci z komendy wojewódzkiej w Rzeszowie. Wczoraj wspólnie z bratem i rodzicami gościł w siedzibie podkarpackich policjantów. Było to niezapomniane spotkanie zarówno dla bliźniaków, jak i samych funkcjonariuszy.

Chociaż na co dzień zmagają się z poważną chorobą, to zarówno Fabianek, jak i Sebastian - jego brat bliźniak, są bardzo pogodnymi i uśmiechniętymi chłopcami. Fabianek od dawna fascynuje się pracą policjantów i marzy o tym, aby nim zostać. Funkcjonariusze dowiedzieli się o marzeniu chłopca i postanowili go spełnić. Bliźniaki wspólnie z rodzicami odwiedzili wczoraj podkarpackich policjantów.

Duże wrażenie na chłopcach zrobił policyjny radiowóz i możliwość wypróbowania całej gamy sygnałów świetlnych i dźwiękowych. Dużą frajdę sprawiła im także przejażdżka radiowozem. Obaj z zaciekawieniem słuchali o pracy policjantów i zadawali pytania, które ich nurtują.

Czterolatkowie odwiedzili także komendanta wojewódzkiego nadinsp. Henryka Moskwę. Na pamiątkę wizyty otrzymali od niego policyjny zestaw, zabawkowy radiowóz i „mini mundur”.

Ogromną radość sprawiło nam to, że mogliśmy spełnić chociaż jedno z marzeń Fabiana. Życzymy jego bratu i rodzicom dużo zdrowia i uśmiechu, a także spełnienia jeszcze wielu marzeń.