„Nakręcamy się na pomaganie” przez cały rok! Data publikacji 31.12.2019 Powrót Generuj PDF Drukuj Za nami trzy miesiące kolejnej akcji zbiórki nakrętek na rzecz chorujących dzieci prowadzonej przez dzielnicowego z Komisariatu Policji w Białej Piskiej. Asp. Adam Trzonkowski zebrał ich już blisko 4 tony, a ich ilość rośnie z dnia na dzień. W akcję pomocy włączają się osoby prywatne, szkoły i różne instytucje. Kilka wielkich worków wypełnionych po brzegi nakrętkami przywieźli do piskiej komendy żołnierze z 15. Batalionu Saperów w Orzyszu. Dzielnicowy liczy na to, że w tej edycji uda się nazbierać jeszcze więcej plastikowych korków, bo cel jest szczytny.

We wrześniu 2019 roku asp. Adam Trzonkowski dzielnicowy z Komisariatu Policji w Białej Piskiej zainaugurował III edycję zbiórki nakrętek. Akcja odbywa się pod hasłem „Nakręć się na pomaganie”. Dochód ze sprzedaży plastikowych korków przeznaczony zostanie na leczenie i rehabilitację niespełna dwuletniej Poli Zielińskiej z Pisza.

Ładowanie odtwarzacza...

Kolejna zbiórka trwa od trzech miesięcy, a już udało się nazbierać blisko 4 tony nakrętek. Jak mówi dzielnicowy „zbiórka nabiera tempa”. Worki z nakrętkami przynoszą osoby prywatne oraz przywożą instytucje. Przed świętami kilku mieszkańców powiatu, na co dzień mieszkających za granicą, też przywiozło ze sobą plastikowe korki zbierane z myślą o Poli. Przed końcem roku do piskiej komendy przyjechał też transport nakrętek z 15. Batalionu Saperów w Orzyszu. Żołnierze przywieźli kilka wielkich worków, po brzegi wypełnionych plastikowymi korkami. Są zapewnienia, że będzie ich jeszcze więcej.

Żołnierze z 15 Batalionu Saperów w Orzyszu z nakrętkami dla Poli

Pola Zielińska

Pola Zielińska

Wszystkich zachęcamy do zbierania nakrętek. To naprawdę proste. Wystarczy nie wyrzucać do kosza plastikowych korków, tylko je zbierać. Można je przynosić do dzielnicowych na terenie całego powiatu piskiego. Zbiórki prowadzą także szkoły i inne instytucje.

W Komendzie Powiatowej Policji w Piszu przy ul. Armii Krajowej 1 przy wejściu ustawiony jest pojemnik, gdzie można wrzucać nazbierane nakrętki. Mieszkańcy tak się do tego przyzwyczaili, że nawet w święta dostarczali pełne worki. Pieniądze z ich sprzedaży trafią do Poli, by pomóc jej poznawać świat.

Kim jest Pola? Pola Zielińska z Pisza ma niespełna dwa lata. Jest wcześniakiem i od urodzenia nie słyszała. Zdiagnozowano u niej obustronny niedosłuch zmysłowo - nerwowy. W marcu tego roku dziewczynce wszczepiono pierwszy implant ślimakowy. Dzięki temu powoli zaczyna słyszeć pojedyncze dźwięki. Pola czeka na wszczepienie drugiego implantu. Nie marnuje jednak czasu. Dzięki wsparciu ludzi dobrej woli już teraz może uczestniczyć w zajęciach surdologopedycznych, umuzykalniających i turnusach rehabilitacyjnych oraz korzystać z wizyt u specjalistów. Przed nią długoletnia i kosztowna rehabilitacja. Już są pierwsze jej efekty. Pola zaczęła wypowiadać najważniejsze dla rodziców słowa: „mama” i „tata”. I Ty możesz pomóc Poli zbierając nakrętki. W nadchodzącym nowym roku „Nakręć się na pomaganie”!

(asz/tm)