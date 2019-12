Trzeci z podejrzanych zatrzymany Data publikacji 31.12.2019 Powrót Generuj PDF Drukuj 21-latek to trzecia z osób zatrzymana przez śródmiejskich policjantów do sprawy napaści na pasażerów metra i wolontariuszy oraz propagowania ustroju faszystowskiego. Do zdarzenia doszło 22 grudnia br. na peronie i patio stacji metra centrum. Wcześniej na gorącym uczynku przestępstwa policjanci zatrzymali 16-latka a dwa dni później jego 22-letniego kolegę, który został już tymczasowo aresztowany.

Sprawa miała swój początek 22.12.2019 r. to wtedy w centrum miasta grupa osób zaatakowała pasażerów metra i wolontariuszy rozdających posiłki bezdomnym i potrzebującym.

Napastnicy użyli gazu łzawiącego, ukradli baner należący do wolontariuszy, pobili jednego z nich, zniszczyli telefon oraz propagowali ustrój faszystowski skandując nazistowskie hasła i wykonując zakazane gesty.

Wtedy policjanci z komisariatu warszawskiego metra na gorącym uczynku przestępstwa zatrzymali pierwszego z podejrzanych, 16-latka. Dwa dni później policjanci ze Śródmieścia zatrzymali 22-latka, który na wniosek prokuratury, decyzją sądu został już tymczasowo aresztowany na 3 miesiące.

Do zatrzymania 21-latka, ostatniej osoby mającej związek z tą sprawą doszło wczoraj (30.12.2019 r.) na warszawskim Ursynowie. Mężczyzna wiedział, że jest poszukiwany i od chwili zdarzenia ukrywał się. Bardzo szybko „namierzyli” go jednak policjanci ze śródmiejskiego wydziału do walki z przestępczością przeciwko życiu i zdrowiu. Zatrzymany mężczyzna jeszcze dzisiaj usłyszy prokuratorskie zarzuty.

(KSP/js)