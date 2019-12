Zatrzymany agresywny kierowca Data publikacji 31.12.2019 Powrót Generuj PDF Drukuj Powiadom Policjanci z ogniwa interwencyjnego zatrzymali kierowcę i pasażera audi, którzy grozili bronią gazową innemu uczestnikowi ruchu. Najprawdopodobniej dziś 53-latek usłyszy zarzut posiadania broni palnej bez wymaganego zezwolenia i kierowani gróźb karalnych, młodszy 22-letni mężczyzna usłyszał zarzut poplecznictwa - zacierania śladów. Dziś obaj mężczyźni zostaną przesłuchani przez prokuratora. Za popełnione przestępstwa 53- latkowi grozi 8 lat więzienia, młodszemu 5 lat.

29 grudnia około południa policjanci z ogniwa patrolowego komisariatu na Suchaninie otrzymali od dyżurnego polecenie o pilnym pojechaniu w rejon ul. Słowackiego. Z informacji przekazanym policjantom wynikało, że kierowca audi groził bronią innemu kierującemu.



Policjanci opisywany w zgłoszeniu samochód i kierowcę zauważyli w rejonie ul. Słowackiego i zatrzymali jego kierowcę do kontroli drogowej. Siedzący za kierownicą 53-letni mieszkaniec Starogardu Gdańskiego i pasażerowie pojazdu zostali sprawdzeni przez interweniujących policjantów pod kątem posiadania broni. W wyniku kontroli osobistej, za paskiem spodni pasażera, policjanci znaleźli broń gazową, na którą wymagane jest zezwolenie.



Podczas wyjaśniania okoliczności tego zdarzenia policjanci ustalili wstępie, że przed zgłoszeniem interwencji pokrzywdzony mężczyzna miał rzekomo zajechać drogę kierowcy audi podczas zjazdu z obwodnicy, z tego powodu kierowca audi musiał gwałtownie hamować. Wtedy miało dojść do wymiany agresywnych gestów pomiędzy kierowcami, na które 53-latek zareagował wyciągnięciem broni, którą potem przekazał pasażerowi samochodu, gdy zorientował się, że do kontroli drogowej zatrzymują go policjanci.



Policjanci do sprawy zatrzymali obu mężczyzn. 66-letni kierowca i 22- letni pasażer dziś zostaną doprowadzeni do prokuratury. 53- latek najprawdopodobniej usłyszy zarzut posiadania broni palnej bez wymaganego zezwolenia oraz kierowania gróźb karalnych, z kolei 22-latek usłyszy zarzut poplecznictwa, czyli zacierania śladów poprzez ukrycie broni.

Za posiadanie broni bez wymaganego zezwolenia grozi 8 lat pozbawienia wolności, za poplecznictwo 5 lat.



Przypominamy o tym, że:



Aby ograniczyć przemoc i agresję ze strony kierowców, którzy nie potrafią kontrolować swoich reakcji i zachowań, policjanci sięgają po różne środki. Mogą to być konsekwencje z zakresu prawa karnego, ale również konsekwencje administracyjne - nałożenie punktów karnych oraz skierowanie sprawcy na badania psychologiczne, mające na celu stwierdzenie, czy ma on predyspozycje do posiadania uprawnień do prowadzenia pojazdu.



Jeśli byłeś świadkiem agresywnego zachowania ze strony innego uczestnika ruchu - POWIADOM NAS. Zanim wyślesz zgłoszenie najlepiej sprawdź, na terenie której jednostki Policji popełniono wykroczenie. Odpowiedni wybór przyczyni się do szybszej reakcji na zarejestrowane zdarzenie.



Prosimy, w celu umożliwienia policjantom skutecznego ścigania sprawców wykroczeń, o przekazanie wraz z materiałem filmowym następujących informacji:

data, godzina i miejsce zdarzenia (miejscowość, nr drogi/ulica),

dane dotyczące pojazdu: numer rejestracyjny, marka,

dane zgłaszającego: imię i nazwisko, adres do korespondencji, tel. kontaktowy.

Na adres e-mail można przesyłać filmy lub linki do zamieszczonych w Internecie zdjęć i filmów.

Jeżeli nie potrafisz przesłać pliku – przekaż materiał w najbliższej jednostce Policji.

Sygnały do policjantów przesyłać można na adres e-mailowy

stopagresjidrogowej@pomorska.policja.gov.pl.