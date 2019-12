Zatrzymany i aresztowany za usiłowanie zabójstwa Data publikacji 31.12.2019 Powrót Generuj PDF Drukuj Zarzut usiłowania zabójstwa usłyszał 42-letni mieszkaniec gminy Nowogród Bobrzański, który z broni palnej strzelił w kierunku domu swoich sąsiadów. To najprawdopodobniej efekt konfliktu sąsiedzkiego. Mężczyzna został tymczasowo aresztowany na trzy miesiące. Za takie przestępstwo grozi kara nawet dożywotniego pozbawienia wolności.

W niedzielę (29 grudnia) około godz. 21.30 dyżurny Komendy Miejskiej Policji w Zielonej Górze został powiadomiony przez mieszkankę jednej z miejscowości w gminie Nowogród Bobrzański o tym, że ktoś, najprawdopodobniej sąsiad, strzelił w jej okno z broni palnej. Z relacji kobiety wynikało, że po oddaniu strzału, pocisk przebił szybę i rozbił się o wewnętrzną ścianę w domu, w którym wraz z nią przebywali członkowie jej rodziny. Na miejsce natychmiast udali się policjanci, którzy zatrzymali 42-letniego mężczyznę. Śledczy przeszukali jego dom i przyległe pomieszczenia. Na miejscu wykonane zostały oględziny i zabezpieczono materiał dowodowy do sprawy, m.in. zabezpieczono samochód osobowy. Policjanci przedstawili zatrzymanemu mężczyźnie zarzut usiłowania zabójstwa. 42-latek nie przyznał się do zarzucanego mu czynu i odmówił składania wyjaśnień. Śledczy prowadzą czynności, które wyjaśnią przyczynę i okoliczności tego zdarzenia oraz z jakiej broni mógł paść strzał. Zgromadzony w sprawie materiał dowodowy pozwolił prokuratorowi na wystąpienie do sądu z wnioskiem o tymczasowe aresztowanie zatrzymanego. Sąd Rejonowy w Zielonej Górze przychylił się do złożonego wniosku i podjął decyzję o aresztowaniu 42-latka na 3 miesiące. Za usiłowanie zabójstwa grozi kara nawet dożywotniego więzienia. Sprawa jest prowadzona pod nadzorem Prokuratury Rejonowej w Zielonej Górze.

Źródło: podinsp. Małgorzata Stanisławska

Komenda Miejska Policji w Zielonej Górze