Policyjna eskorta na porodówkę Takiego przebiegu sytuacji nie spodziewali się ani policjanci ani małżeństwo, które mundurowi zatrzymali do kontroli drogowej. Stróże prawa zauważyli pojazd, którego kierujący swoją jazdą wzbudził ich zaniepokojenie. Gdy zatrzymali pojazd do kontroli, okazało się, że mężczyzna wiezie do szpitala swoją rodzącą żonę.

Policjanci z wodzisławskiej drogówki podczas jednej z ostatnich służb zwrócili uwagę na samochód jadący ul. Jastrzębską. Kierujący swoją jazdą wzbudził ich zaniepokojenie. Mundurowi zatrzymali auto do kontroli. Jak się okazało, kierowca spieszył się do szpitala, ponieważ jego żona właśnie zaczęła rodzić. Stróże prawa postanowili pomóc rodzicom i spieszącemu się na świat maleństwu dotrzeć bezpiecznie i na czas do szpitala. Włączyli sygnały świetlne oraz dźwiękowe i rozpoczęli pilotaż. Eskortę zakończyli dopiero pod samą porodówką w Jastrzębiu Zdroju, gdzie przekazali rodzącą kobietę personelowi medycznemu. Dzięki spontanicznej i właściwej reakcji mundurowych małżeństwo bez przeszkód dotarło do szpitala.

Policjanci życzą szczęśliwej rodzinie wszelkiej pomyślności i jeszcze wielu bezpiecznych podróży.

(KWP w Katowicach/js)