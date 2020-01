55 nowych radiowozów dla policjantów garnizonu dolnośląskiego Data publikacji 02.01.2020 Powrót Generuj PDF Drukuj Dolnośląscy policjanci otrzymali kolejne nowe pojazdy. 55 radiowozów oznakowanych oraz nieoznakowanych różnych marek pojawi się na drogach województwa. Pojazdy te będą niewątpliwie znacznym wzmocnieniem technicznym w codziennej służbie funkcjonariuszy na rzecz bezpieczeństwa. Wszystkie zakupione auta zostały wcześniej specjalnie przystosowane do służby w Policji zgodnie z przygotowaną przez funkcjonariuszy specyfikacją. Samochody posiadają najnowocześniejsze wyposażenie ułatwiające pracę policjantów oraz zwiększające bezpieczeństwo podczas użytkowania.

Flota radiowozów policyjnych garnizonu dolnośląskiego powiększyła się o kolejnych kilkadziesiąt pojazdów - zarówno oznakowanych, jak i nieoznakowanych. Wśród nich znajdują się samochody, które wykorzystywane będą do codziennej służby patrolowej oraz kryminalnej, jak i takie, które ze względu na odpowiednio dobrane wyposażenie będą się sprawdzały w trakcie realizacji konkretnych zadań - jak ambulans kryminalistyczny, czy ambulans poczty specjalnej.

Nowe radiowozy to samochody marek Mercedes, Volkswagen, Ford, Skoda, Toyota, Kia, Hyundai - zarówno furgony, jak i auta osobowe o pojemności od 1248 cm3 do 2755 cm3. Auta trafią do funkcjonariuszy różnych jednostek garnizonu dolnośląskiego. Będą wykorzystywane do codziennej służby na terenie podległym komendom powiatowym i miejskim, jak i w poszczególnych komórkach dolnośląskiej komendy wojewódzkiej.

Samochody zostały zakupione częściowo w ramach dostaw centralnych realizowanych przez KGP dzięki środkom pochodzącym z Programu Modernizacji Policji, a częściowo ze środków samorządów lokalnych województwa dolnośląskiego. Całkowity koszt zakupionych pojazdów to ponad 8 milionów złotych.

Flota dolnośląskiej Policji jest sukcesywnie uzupełniana o kolejne nowsze auta. Otrzymane samochody są niewątpliwie ważnym elementem mającym wpływ na funkcjonowanie Policji, będąc kolejnym, znacznym wzmocnieniem technicznym funkcjonariuszy w codziennej służbie.

(KWP we Wrocławiu)