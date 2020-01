Policjanci pomogli w bezpiecznym i szybkim dotarciu do szpitala Data publikacji 03.01.2020 Powrót Generuj PDF Drukuj W Nowy Rok łańcuccy policjanci interweniowali wobec kierującego fordem, który nie zastosował się do znaku drogowego. Po zatrzymaniu do kontroli okazało się, że w aucie znajduje się pasażer z objawami udaru mózgu. Policjanci, z użyciem sygnałów pojazdu uprzywilejowanego, pilotowali pojazd do szpitala.

Do zdarzenia doszło w Łańcucie 1 stycznia. Po godz. 18 funkcjonariusze ruchu drogowego zatrzymali do kontroli forda, którego kierowca skręcił w lewo pomimo zakazu. Okazało się, że za kierownicą forda siedział 30-latek, który wiózł w samochodzie swojego ojca, mającego objawy udaru. Mężczyzna musiał jak najszybciej trafić do szpitala.

Policjanci natychmiast podjęli decyzję, aby z użyciem sygnałów pojazdu uprzywilejowanego pilotować samochód do szpitala. Szybko dotarli do centrum medycznego, gdzie starszemu mężczyźnie udzielono pomocy.