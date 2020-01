Policjanci drogówki ocalili życie 72-latki, która zasłabła na przejściu dla pieszych Data publikacji 03.01.2020 Powrót Generuj PDF Drukuj Rozpoczynając służbę policjant nigdy nie może być pewny tego, z czym przyjdzie mu się zmierzyć tym razem. Jednak na wszystko musi być przygotowany. Tak jak policjanci drogówki z Pisza, którzy zauważyli kobietę leżącą na przejściu dla pieszych. Początkowo sądzili, że doszło do wypadku drogowego. Okazało się jednak, że 72-latka zasłabła przechodząc przez ulicę. Policjanci udzielając pierwszej pomocy przedmedycznej przywrócili jej czynności życiowe. Kobieta trafiła do szpitala.

Sierż. szt. Marcin Dąbkowski i st. post. Jakub Wygnał

Policjanci od początku swojej służby są szkoleni do tego, by potrafili prawidłowo i skutecznie reagować w różnych sytuacjach, w których życie i zdrowie ludzkie jest zagrożone. Cyklicznie biorą udział w różnych szkoleniach, podczas których utrwalają zdobyte umiejętności i zdobywają nową wiedzę, m.in. z zakresu udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej.

Jak bardzo jest to potrzebne i efektywne udowodnili policjanci piskiej drogówki - sierż. szt. Marcin Dąbkowski i st. post. Jakub Wygnał. Ci funkcjonariusze w czwartek (02.01.2020) w trakcie służby na ul. Okopowej w Piszu zauważyli leżącą na środku przejścia dla pieszych starszą kobietę. Wszystko wyglądało tak, jakby chwilę wcześniej w tym miejscu doszło do wypadku i potrącenia pieszej przez samochód. Kobieta była nieprzytomna, a jej oddech i puls były niewyczuwalne. Policjanci natychmiast przystąpili do udzielania jej pierwszej pomocy przedmedycznej. Dzięki skutecznie przeprowadzonej przez nich reanimacji, 72-letnia mieszkanka Pisza odzyskała czynności życiowe. Na miejsce przyjechało pogotowie ratunkowe, które zabrało kobietę do szpitala w Ełku.

Tymczasem w rozmowie ze świadkami zdarzenia funkcjonariusze ustalili, że kobieta przechodząc przez ulicę nagle upadła i straciła przytomność. Szybka i skuteczna reakcja sierż. szt. Marcina Dąbkowskiego i st. post. Jakuba Wygnała najprawdopodobniej uratowała życie 72-letniej mieszkance Pisza.

(asz/tm)