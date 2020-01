Eskortowali ciężarną kobietę do szpitala Data publikacji 03.01.2020 Powrót Generuj PDF Drukuj Policjanci z Ogniwa Ruchu Drogowego Komendy Miejskiej Policji w Świnoujściu eskortowali do szpitala rodzącą kobietę. Dzięki pomocy stróżów prawa kobieta w porę dotarła do szpitala, gdzie minutę po północy w nowym roku urodziła pierwszego w Polsce chłopca.

Do policjantów znajdujących się na promie Bielik, podszedł pracownik Żeglugi Świnoujskiej, który powiadomił ich o tym, że na promie znajduje się rodząca kobieta. Funkcjonariusze bez chwili wahania pomogli mieszkańcom Międzyzdrojów i przed godziną 22:00 rozpoczęli eskortę ciężarnej kobiety do szpitala. Dzięki pomocy stróżów prawa, mieszkanka Międzyzdrojów wraz z mężem dotarła bezpiecznie do szpitala w Świnoujściu, gdzie w świetle wybuchających fajerwerków, minutę po północy, na świat przyszedł pierwszy w Polsce chłopiec o imieniu Aleksander.

(KWP w Szczecinie/mw)