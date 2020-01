Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa – warto poznać jej działanie Data publikacji 03.01.2020 Powrót Generuj PDF Drukuj W ramach działań polegających na promowaniu policyjnego narzędzia jakim jest Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa i informowaniu mieszkańców o jej zastosowaniu, policjanci Komendy Powiatowej Policji w Lubinie wspólnie z Telewizją Regionalną i uczniami klasy mundurowej III LO w Lubinie, stworzyli spot informacyjny. Ma on na celu włączenie mieszkańców regionu, którzy widzą negatywne zachowania, w działania na rzecz poprawy bezpieczeństwa.

Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa jest policyjnym narzędziem do eliminowania negatywnych zachowań i problemów uciążliwych społecznie. Dzięki KMZB można wyeliminować przypadki łamania prawa. Zaznaczenie na Mapie danego zagrożenia wywołuje odpowiednią reakcję Policji. Skutkuje to kontrolami patroli określonego miejsca i podjęcie przez funkcjonariuszy czynności mających na celu usunięcie zagrożenia.

Wymiana informacji o różnego rodzaju problemach między mieszkańcami a Policją jest bardzo istotna i przynosi wymierne efekty. W powiecie lubińskim od chwili, kiedy mapa została uruchomiona, policjanci odczytali z niej blisko 3 tysiące zgłoszeń. Prawie połowa z nich została przez mundurowych potwierdzona, co skutkowało wyeliminowaniem zgłoszonych zagrożeń. Dzięki sygnałom od mieszkańców, Policja kieruje również stosowne wystąpienia i wioski do innych instytucji celem usunięcia nieprawidłowości.

By zachęcić mieszkańców do sygnalizowania zagrożeń zawartych w katalogu KMZB, powstał spot. Pokazuje on problem nieprawidłowego parkowania, grupowania się małoletnich zagrożonych demoralizacją. Obejrzyj spot i pomyśl, czy w Twojej okolicy nie dzieje się coś niepokojącego. Wybierz Krajową Mapę Zagrożeń Bezpieczeństwa i zaznacz wybrany z katalogu problem. Sprawdzimy to!

(KWP we Wrocławiu)