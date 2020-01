Podziękowania dla policjantów z kędzierzyńsko-kozielskiej drogówki Data publikacji 03.01.2020 Powrót Generuj PDF Drukuj "Składam serdeczne podziękowanie..." - to fragment listu jaki został złożony na ręce Komendanta Powiatowego Policji w Kędzierzynie-Koźlu. Jesteśmy dumni z naszych policjantów, którzy pomogli ratować życie mężczyzny eskortując go do szpitala. To nie jedyna taka sytuacja w naszym powiecie, gdy funkcjonariusze pilotując samochód pomogli zagrożonej osobie szybko dostać się do placówki medycznej.

Na ręce Komendanta Powiatowego Policji w Kędzierzynie-Koźlu wpłynęły podziękowania od jednego z mieszkańców naszego powiatu. W ten sposób wyraził on wdzięczność dla sierż. Moniki Frąckowiak i sierż. Łukasza Bolanowskiego z ruchu drogowego, którzy pod koniec grudnia pomogli ratować jego życie eskortując go do szpitala.

Do tej sytuacji doszło w drugi dzień świąt. Wtedy do policjantów ruchu drogowego podjechał samochód. Z pojazdu wysiadła zdenerwowana kobieta, która powiedziała funkcjonariuszom, że wiezie mężczyznę, który się dusi.

Policjanci widząc, że jego życie jest zagrożone, bez wahania podjęli decyzję o eskortowaniu samochodu do szpitala. Mężczyzna szybko dotarł do placówki służby zdrowia, gdzie został przekazany pod opiekę lekarzy.

To nie jedyna taka sytuacja w naszym powiecie, gdzie funkcjonariusze eskortując pojazd do szpitala ratowali ludzkie życie.

Kilka tygodni wcześniej, funkcjonariusze z kędzierzyńsko-kozielskiej grupy SPEED, jadąc obwodnicą miasta zauważyli samochód, który jechał z nadmierną prędkością i mrugał światłami. Gdy funkcjonariusze zatrzymali auto do kontroli okazało się, że kierowca wiózł kobietę, która potrzebowała pilnej pomocy lekarskiej. Mieszkanka naszego powiatu miała bardzo silnym krwotok. Dlatego sierż. szt. Adrian Frąckowiak i sierż. Robert Mika pomogli im w tym, by jak najszybciej dotrzeć do placówki medycznej. Przy użyciu sygnałów świetlnych i dźwiękowych pilotowali kierowcę do szpitala. Tam kobieta otrzymała pomoc.