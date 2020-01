Kolejni nowi policjanci złożyli ślubowanie - Może i Ty chcesz wstąpić w nasze szeregi? Data publikacji 03.01.2020 Powrót Generuj PDF Drukuj Dzisiaj w sali konferencyjnej 26 kandydatów w obecności Komendanta Wojewódzkiego Policji w Szczecinie, zaproszonych gości i swoich bliskich złożyło ślubowanie służenia Ojczyźnie i społeczeństwu.

W dniu 30 grudnia 2019 r. w policyjne szeregi zachodniopomorskiej Policji przyjętych zostało kolejnych 26 nowych funkcjonariuszy: 5 kobiet i 21 mężczyzn.

Dzisiaj nowo przyjęci w obecności Komendanta Wojewódzkiego Policji w Szczecinie nadinsp. Jacka Cegieły i jego zastępców, przedstawicieli związków zawodowych Policjantów i pracowników Policji a także komendantów z rodzimych jednostek wypowiedzieli słowa roty składając uroczyste ślubowanie.

Szef zachodniopomorskiego garnizonu w krótkim wystąpieniu podkreślał, że służba jaką wybrali kandydaci jest trudna i odpowiedzialna. Podejmowanie jej trudów będzie nie tylko próbą dla nich samych, ale również dla ich rodzin. Zaznaczył również, że daje ona dużo satysfakcji oraz możliwości rozwoju zawodowego.

Komendant pogratulował kandydatom i życzył sukcesów i wytrwałości podczas służby.

Nowo przyjęci w pierwszej kolejności odbędą kilkumiesięczne przeszkolenie, aby następnie wesprzeć pracę swoich kolegów w jednostkach Policji:

KWP Szczecin 1

KMP Szczecin 1

OPP 11

KPP Białogard 1

KPP Goleniów 3

KPP Gryfice 1

KPP Gryfino 2

KPP Kamień Pomorski 1

KPP Kołobrzeg 2

KPP Myślibórz 1

KPP Stargard 1

KPP Szczecinek 1

Po zakończeniu uroczystego apelu był czas na zrobienie pamiątkowych zdjęć.



Przypominamy, że cały czas trwa rekrutacja do służby w Policji na terenie województwa zachodniopomorskiego. Oferta skierowana jest do młodych ludzi, absolwentów szkół średnich oraz osób z wyższym wykształceniem po kierunkach przydatnych w policji ( prawo, administracja, ekonomia, bezpieczeństwo narodowe lub bezpieczeństwo wewnętrzne) .



Każdy, kto chce służyć w tej formacji musi spełnić określone wymagania:

- obywatel polski, niekarany, o nieposzlakowanej opinii,

* korzystający w pełni z praw publicznych,

* posiadający co najmniej średnie wykształcenie,

* posiadający zdolność fizyczną i psychiczną do służby w formacjach uzbrojonych, podległych szczególnej dyscyplinie służbowej, której gotów jest się podporządkować,

* dający rękojmię zachowania tajemnicy stosownie do wymogów określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych.

* ponadto mężczyźni powinni posiadać uregulowany stosunek do służby wojskowej (potwierdzony adnotacją w książeczce wojskowej).



Postępowanie kwalifikacyjne do służby w Policji składa się z kilku etapów niepunktowanych tj:

- złożenia dokumentów,

* sprawdzenia dokumentów,

* komisji lekarskiej,



oraz punktowanych :

* test wiedzy,

* test sprawności fizycznej,

* test psychologiczny,

* rozmowa kwalifikacyjna.



W momencie złożenia dokumentów rozpoczyna się postępowanie kwalifikacyjne. Na stronie internetowej Komendy Głównej Policji umieszczona jest informacja dotycząca punktowania poszczególnych etapów postępowania kwalifikacyjnego, ile punktów minimum trzeba uzyskać na każdym etapie i jak powstają listy rankingowe. Zawarte tam są również informacje o możliwości zdobycia przez kandydatów dodatkowych preferencyjnych punktów.

Pamiętać należy, że preferowani są kandydaci, którzy mają m.in. tytuł ratownika albo ratownika medycznego. Dodatkowe punkty w rekrutacji dostaną również osoby, które mają uprawnienia instruktora sportów walki, strzelectwa, ratownictwa wodnego, nurkowania czy sportów motorowodnych. Mile widziane jest także prawo jazdy kategorii "A" i "C" oraz znajomość jerzyków obcych.



Po przyjęciu do służby nowo przyjęty funkcjonariusz odbywa 5, 5 miesięczne szkolenie zawodowe podstawowe do jednej z policyjnych szkół. Następnie, po zakończeniu tego szkolenia, w ramach adaptacji zawodowej następuje oddelegowanie do pełnienia służby w Oddziale Prewencji Policji. Czas delegowania wynosi 49 dni ( czyli 37 służb). Celem adaptacji zawodowej jest podniesienie praktycznych umiejętności służbowych, nabytych podczas szkolenia zawodowego podstawowego, tj.: zabezpieczanie imprez masowych, ochrona obiektów ważnych dla bezpieczeństwa państwa, przedstawicielstw dyplomatycznych i urzędów konsularnych, działań pościgowych, poszukiwawczych realizowanych w ramach działań pododdziałów zwartych Policji.

Następnie policjant trafia do jednostki macierzystej, gdzie będzie pełnił codzienna służbę.



Szczegółowe informacje dotyczące zasad rekrutacji można znaleźć na stronie internetowej zachodniopomorskiej policji http://http:www.zachodniopomorska.policja.gov.pl oraz komendach miejskich i powiatowych zachodniopomorskiego garnizonu lub pod numerem tel. tel. 91 82 11 235 lub 91 82 11 261.



Od 1 września 2017 roku osoby zainteresowane pełnieniem służby w Policji mogą osobiście złożyć komplet wymaganych dokumentów we wszystkich Komendach Powiatowych Policji na terenie województwa zachodniopomorskiego, lub tak jak dotychczas w Zespole ds. Doboru i Rezerwy Kadrowej Wydziału Kadr i Szkolenia Komendy Wojewódzkiej Policji w Szczecinie, ul. Małopolska 47.



Zainteresowanym osobom życzymy powodzenia w rekrutacji.