23-latek oślepił laserem policjantów – odpowie za czynną napaść na funkcjonariuszy Data publikacji 03.01.2020 Powrót Generuj PDF Drukuj Policjanci zatrzymali 23-letniego mężczyznę, który oślepił laserem dwóch innych funkcjonariuszy jadących radiowozem. Poszkodowani mundurowi z obrażeniami wzroku trafili do szpitala, a zatrzymany mieszkaniec powiatu tczewskiego trafił do policyjnego aresztu. Dzisiaj zatrzymany mieszkaniec Tczewa został doprowadzony do tczewskiej prokuratury, gdzie usłyszał zarzuty dotyczące czynnej napaści na funkcjonariuszy. Za to przestępstwo grozi kara do 10 lat pozbawienia wolności.

1 stycznia br. przed godziną 20.00 policjanci podczas patrolowania radiowozem ulicy Jedności Narodu zostali oślepieni laserem emitującym niebieskie światło. O zdarzeniu natychmiast został powiadomiony inny patrol funkcjonariuszy, którzy po penetracji klatki schodowej, skąd została wysłana wiązka lasera, zatrzymali 23-letniego mężczyznę. Mundurowi zabezpieczyli również laser należący do zatrzymanego mieszkańca powiatu tczewskiego. Zatrzymany mężczyzna trafił do policyjnego aresztu. Dwóch pokrzywdzonych policjantów z obrażeniami wzroku trafiło do gdańskiego szpitala, gdzie stwierdzono u nich poparzenia termiczne oczu. Śledczy w tej sprawie przesłuchali policjantów oraz świadków, którzy widzieli to zdarzenie.

Dzisiaj zatrzymany 23-latek został doprowadzony do tczewskiej prokuratury, gdzie usłyszał zarzuty dotyczące czynnej napaści na funkcjonariuszy z użyciem niebezpiecznego narzędzia. Teraz mężczyzna trafi do sądu, który zadecyduje o jego tymczasowym aresztowaniu.

Za to przestępstwo grozi kara do 10 lat pozbawienia wolności.