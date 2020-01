Policjanci zapobiegli tragedii Data publikacji 07.01.2020 Powrót Generuj PDF Drukuj Dwaj policjanci z Ogniwa Patrolowo-Interwencyjnego Komendy Powiatowej Policji w Oświęcimiu st. sierż. Witold Stefańczyk oraz st. post. Ivo Kopijasz uratowali życie 57-letniemu mieszkańcowi Oświęcimia, który w ubiegły piątek doprowadził do zadymienia jednego z bloków. Mężczyzna zasnął pozostawiając na fotelu niedopałek papierosa.

Do zdarzenia doszło w nocy z 3/4 stycznia br. Tuż po godz. 22.00 policjanci otrzymali zgłoszenie dotyczące zadymienia w jednym z bloków przy ulicy Śniadeckiego w Oświęcimiu. Najbliżej miejsca zdarzenia było dwóch policjantów z Ogniwa Patrolowo-Interwencyjnego. Mundurowi błyskawicznie dotarli we wskazany rejon. Po wejściu do klatki schodowej szybko zlokalizowali mieszkanie, z którego wydobywał się dym. Drzwi do mieszkania były uchylone. Policjanci zachowując względy bezpieczeństwa weszli do wnętrza, otworzyli okna, a następnie dokonali sprawdzenia mieszkania. W jednym z pomieszczeń odnaleźli, leżącego na tapczanie nieprzytomnego mężczyznę. Mundurowi natychmiast wynieśli mężczyznę z mieszkania i przekazali strażakom. Następnie wspólnie z kolejną grupą strażaków weszli ponownie do klatki schodowej, aby sprawdzić, czy inni mieszkańcy są bezpieczni. W trakcie czynności na miejscu zdarzenia ustalono, że przyczyną zadymienia bloku było zaprószenie ognia, a spaleniu uległ jedynie fotel znajdujący się w mieszkaniu 57-latka. Za stworzenie tego rodzaju zagrożenia, mężczyźnie grozi kara do trzech lat pozbawienia wolności.

(KWP w Krakowie)