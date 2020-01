Policjanci wynieśli z zadymionego domu 76-latka Data publikacji 07.01.2020 Powrót Generuj PDF Drukuj Dzielnicowi z Filipowa uratowali mężczyznę, wynosząc go z zadymionego budynku. 76-latek leżał na podłodze, nie reagując na nawoływania mundurowych. Dzięki czujności policjantów pomoc nadeszła w porę i mężczyzna na czas trafił do szpitala.

Zima to czas, gdy policjanci podczas patroli zwracają szczególną uwagę na miejsca, gdzie mogą szukać schronienia i nocować bezdomni. Monitorują też sytuację osób starszych, mieszkających samotnie, niezaradnych życiowo.

Wczoraj po południu dzielnicowi z Posterunku Policji w Filipowie, w ramach służby obchodowej, postanowili odwiedzić mieszkającego samotnie mieszkańca gminy Przerośl. Podjeżdżając pod dom 76-latka zauważyli dym, wydobywający się z ościeżnicy drzwi wejściowych. Mimo pukania i nawoływania nikt nie otwierał drzwi, więc mundurowi niezwłocznie weszli do domu. Na podłodze, w kłębach dymu, zauważyli leżącego mężczyznę, z którym był utrudniony kontakt. Policjanci natychmiast wynieśli 76-latka z zadymionego pomieszczenia i wezwali karetkę pogotowia. Decyzją załogi karetki mieszkaniec gminy Przerośl trafił do szpitala. Na szczęście, dzięki szybkiej i zdecydowanej reakcji policjantów pomoc nadeszła w porę i nie doszło do tragedii.

(KWP w Białymstoku / kp)