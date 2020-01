Niebezpieczne zdarzenia z udziałem dzieci podczas odśnieżania Data publikacji 07.01.2020 Powrót Generuj PDF Drukuj W trakcie minionego weekendu doszło do dwóch wypadków podczas odśnieżania, w wyniku czego dwójka dzieci została ranna. Policjanci apelują o zachowanie szczególnej ostrożności podczas wykonywania prac w obecności dzieci.

W piątek, 03.01.br., wieczorem w Nowym Targu doszło do niebezpiecznego wypadku podczas odśnieżania podwórka. Podczas pracy ciągnikiem ojcu towarzyszył 6-letni syn, który siedział na błotniku. Kierujący w pewnym momencie stracił panowanie nad pojazdem, ciągnik zjechał ze skarpy i przewrócił się na bok, przygniatając dziecko. Przybyli na miejsce strażacy wydostali chłopca spod pojazdu. Poszkodowany został przewieziony do szpitala. Obrażenia, jakie odniósł, wymagają dalszej hospitalizacji. Ojciec chłopca w chwili zdarzenia był pod wpływem alkoholu. Dokładne przyczyny i okoliczności tego wypadku wyjaśniają policjanci z Komendy Powiatowej Policji w Nowym Targu.

W niedzielne, 05.01.br. południe, również w Nowym Targu doszło do kolejnego zdarzenia z udziałem dziecka podczas odśnieżania. 10-latek, poślizgnął się i przewrócił, a spodnie wciągnęła mu odśnieżarka, którą pracował jego ojciec. W tym przypadku chłopiec odniósł niegroźne obrażenia łydki.

Apelujemy o zachowanie ostrożności podczas wykonywania prac w obecności dzieci. Czasami wystarczy chwila nieuwagi, by doszło do nieszczęścia. Pamiętajmy, że pojazdy rolnicze i maszyny mogą stwarzać dla dzieci bardzo duże zagrożenie. Zadbajmy o to, by dzieci przebywały w bezpiecznej odległości podczas wykonywanej przez nas pracy.

(KWP w Krakowie/js)